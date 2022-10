René van Stipriaan wint Libris Prijs met biografie Willem van Oranje

René van Stipriaan heeft de Libris Geschiedenis Prijs 2022 in de wacht gesleept met zijn boek De zwijger: Het leven van Willem van Oranje. De jury voor de prijs (20.000 euro) verwacht dat het “de komende dertig jaar een standaardwerk zal zijn” over de Vader des Vaderlands.

“In het rijtje klassieke vaderlandse helden staat Willem van Oranje bovenaan. Veel eigentijdse biografen zouden hem daarom met genoegen van zijn voetstuk hebben gerukt, door zijn slechte daden zo breed mogelijk uit te meten. Maar René van Stipriaan weigert te kiezen tussen ophemelen en debunken. Zijn biografie van de Zwijger is gebalanceerd en plaatst de hoofdpersoon in de context van zijn tijd en milieu”, aldus het gezelschap onder voorzitterschap van Thom de Graaf.

Zo ontstaat volgens het college “het beeld van een ambitieuze edelman die zijn dynastieke belangen verdedigde, en die door diepe dalen ging om zijn doel te bereiken. Een zeldzaam grondig en prettig geschreven boek, dat alle eerdere biografieën over Willem van Oranje overtreft.”

De Libris Geschiedenis Prijs is voor een boek dat een algemeen publiek aanspreekt en op gedegen historisch onderzoek is gebaseerd. De onderscheiding is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, honderd Libris-boekhandels, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, de VPRO, het Rijksmuseum in Amsterdam en dagblad Trouw.

Willem van Oranje een zwijger? Nee. Wel een zwoeger

De biografie van René van Stipriaan zit aangenaam dicht op de huid van de Vader des Vaderlands.