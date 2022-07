Renaissance van Beyoncé is een spetterend dansfeest

Pop

Beyoncé

Renaissance (Parkwood Entertainment)

★★★★

Wanneer de invloedrijkste popzangeres van onze tijd met een nieuw album komt is dat niet zomaar een kwestie van een plaatje uitbrengen, maar een gebeurtenis. Dat geldt zeker voor het langverwachte zevende studioalbum Renaissance van Beyoncé.

Met het visuele album Beyoncé (2013) en Lemonade (2016), dat zich liet beluisteren als een viering van de Afro-Amerikaanse cultuur, groeide de Amerikaanse uit tot vernieuwer en rolmodel met een iconische status. Wat heeft Queen Bey, zoals haar fans haar liefkozend noemen, ons deze keer te vertellen?

De eerste single, Break My Soul, deed meteen heel wat stof opwaaien. De tekst waarin ze zingt dat ze haar negen-tot-vijf-baan heeft opgezegd, kan volgens sommigen opgevat worden als een kritiek op het kapitalisme. En dat zou best cynisch zijn voor een artiest die optimaal geprofiteerd heeft van dat systeem.

Maar de single kan ook anders worden uitgelegd. In een interview, vorig jaar, met Harper’s Bazaar zei Beyoncé: “Na alle isolatie en onrecht van het afgelopen jaar denk ik dat we er allemaal aan toe zijn weer te ontsnappen, te reizen, lief te hebben en te lachen. Ik voel dat er een renaissance aankomt en ik wil er alles aan doen om te helpen die ontsnapping mogelijk te maken.”

Een veilige plek, zonder oordeel

Het nieuwe album moest derhalve een veilige plek worden, zonder oordeel. “Een plek om te schreeuwen, los te laten en vrijheid te voelen.” In dat licht beschouwd kan Break My Soul ook gezien worden als een oproep nu te doen waar je altijd van hebt gedroomd, zeker omdat de coronapandemie ons met de neus op het feit heeft gedrukt dat het leven zomaar voorbij kan zijn.

Die verklaring sluit ook aan bij de rest van het album, dat zich aan de luisteraar ontvouwt als een spetterend dansfeest en waarop Beyoncé zich onder meer laat inspireren door de begindagen van de house, maar ook door soul, pop en r&b. Daardoor bevat Renaissance geen enkele ballad en is de veertigjarige zangeres ditmaal ook een stuk spaarzamer met het uitdragen van boodschappen.

Het nummer Cozy is een oproep tevreden te zijn met je lichaam. Deze boodschap wordt ook visueel ondersteund door de coverfoto die werd gemaakt door de Nederlandse fotografe Carlijn Jacobs (zie kader). We zien Beyoncé in een glitterbikini en met een trotse blik op een kristallen paard zitten.

Verder kan de luisteraar nog kennisnemen van Beyoncés oplossing voor de orgasmekloof in het broeierige Virgo’s Groove : “Proef me (proef me), dat vlezige deel”.

Vooral dansen en genieten

Los daarvan is Beyoncés boodschap ditmaal echter vooral dat we moeten dansen en genieten van het leven. Dat gaat zeker lukken met nummers als Break My Soul, de sterkste song van het nieuwe album, waarop de zangeres teruggrijpt op de house uit de jaren negentig.

Met name de sample uit Show Me Love van Robin S. en het opzwepende house-pianootje maken van de single een shot pure adrenaline, dat je spontaan door je huiskamer laat dansen. En hoe meer house Beyoncé in de nummers stopt, hoe leuker het wordt op Renaissance.

Andere hoogtepunten zijn Pure/Honey, dat met een pulserende beat en donkere klankkleur een geheide dansvloer-hit is, en Summer Renaissance (met een sample uit Donna Summers I Feel Love), een nummer als een draaikolk van opzwepende dansritmes waarin je reddeloos wordt meegezogen.

Renaissance is niet zo’n muzikale mijlpaal als Lemonade en zal ook niet de culturele impact van dat album hebben. Maar als deze plaat er niet in slaagt je in een feeststemming te krijgen en het laatste restje coronalethargie van je af te schudden, zal dat wel nooit lukken.