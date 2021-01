Rembrandthuis krijgt een schilderij cadeau. ‘Een lichtpuntje in deze donkere tijd’

Willem Jan Hoogsteder is bij het grote publiek bekend van het programma Tussen kunst en kitsch, als expert oude meesters. Hij en zijn vrouw Karin hebben een kunsthandel in Den Haag en een eigen verzameling schilderijen. “De musea hebben het zo zwaar, we vonden dat we dit moesten doen”, zegt Hoogsteder. “Ik ben zelf conservator bij museum Bredius in Den Haag dus ik maak het van dichtbij mee. Voor het Rembrandthuis is het extra sneu. Ze krijgen weinig subsidie en verdienen normaal gesproken hun eigen geld met de kaartverkoop. Omdat ze zo succesvol zijn worden ze nu extra hard geraakt.”

Het echtpaar speelde al langer met de gedachte om het werk, dat ze al zo’n dertig jaar in bezit hebben, te schenken. Door de eerste lockdown in maart kwam het in een stroomversnelling. “Ik had meer tijd om naar mijn eigen schilderijen te kijken – net als een arts vergeet je soms de gezondheid van je eigen kinderen. Dat het een Ferdinand Bol was, wist ik wel. Maar voor nader onderzoek heb ik toen het Rembrandthuis gebeld. Conservator Leonore van Sloten heeft zoveel kennis, we hebben er middagen lang over gesproken.”

Geïnspireerd door zijn leermeester Rembrandt

Het schilderij uit 1641 is een vroeg werk van Bol. Hij werd geïnspireerd door een schilderij van zijn leermeester Rembrandt, Christus als Hovenier. “In het atelier leerde Bol van Rembrandt, maar we komen er steeds meer achter dat de meester zelf ook weer iets opstak van zijn leerlingen die verfrissende nieuwe ideeën hadden”, zegt Hoogsteder enthousiast. Daarom is hij blij dat Herderin in een Landschap, waarin Bol zijn eigen draai geeft aan een werk van Rembrandt, nu terugkeert op de plek waar de mannen ooit samenwerkten.

Directeur van Museum Het Rembrandthuis Lidewij de Koekkoek is geraakt door de gift. “Het is echt een lichtpuntje in deze donkere tijd”, zegt ze. Het museum heeft flink moeten bezuinigen, een kwart van het personeel is ontslagen en de rest, inclusief De Koekkoek zelf, heeft uren ingeleverd. “Het was een zwaar jaar. We hebben nu, ook dankzij alle steunmaatregelen, de zaak weer aardig op orde. Maar het worden magere jaren. Normaal gesproken halen we 75 procent van onze inkomsten uit de kaartverkoop. In 2019 hadden we 280.000 bezoekers, vorig jaar 68.000.” Budget om werken aan te kopen is er bijna niet meer. “Dit kostbare schilderij hadden we zelf nooit kunnen betalen.”

Want ja, wat is eigenlijk de waarde van het schilderij? Bij Kunst en Kitsch beantwoordt Hoogsteder deze vraag altijd, maar nu niet. “Het doet afbreuk aan de schenking als je het prijsstickertje erop laat zitten.”

