Red Light Orchestra speelt vrijdagavond peeskamermuziek met ‘spetterende apotheose’

Kamermuziek kenden we al, maar peeskamermuziek? Dat wordt een primeur, vrijdagavond in Tilburg. Tien muzikanten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten gaan om 20.30 uur achter rood verlichte ramen optreden op de eerste etage van Concertzaal Tilburg. Een ludiek signaal aan het kabinet, dat de cultuur in coronatijd steeds op het achterste plan zet.

In tien ‘peeskamertjes’ spelen de studenten elk voor één ‘klant’. De gordijnen blijven wagenwijd open. Van buitenaf is alles te zien, in silhouet. En te horen via luidsprekers.

De actie is een knipoog naar de sekswerkers die woensdag na maanden weer aan de slag mochten. “Wij sympathiseren met hen, want ook zij hebben lang moeten wachten”, zegt Sander van Bussel van Tilburg Cowboys, het Kunstenaarscollectief dat de actie bedacht. “Juist nu het land weer opengaat, moeten kunst en cultuur meer ruimte krijgen. De sector kan creatief meedenken als de samenleving zichzelf opnieuw uitvindt.”

Workout voor de geest

Ach, cultuur, theater... Zet toch gewoon een dvd’tje op, suggereerde minister Hugo de Jonge onlangs nog. Pure minachting, vinden de actievoerders. Zij willen een samenleving die kunst op waarde schat, niet één die voorrang geeft aan het vliegtuig of aan de wachtrij voor de Primark. “Kunst is essentieel”, zegt Van Bussel. “Het is een workout voor de geest – die heeft nu lang genoeg in de slaapstand gestaan.”

Een peeskamer op de Amsterdamse Wallen. Sekswerkers mogen alweer aan de slag, slagwerkers nog niet. Beeld ANP

Het ‘Red Light Orchestra’ van vanavond bestaat uit zowel klassieke musici als rockers. Ze zullen afwisselend individueel en samen te horen zijn. Zwoele, erotische muziek wordt het niet, maar Van Bussel belooft wel een ‘spetterende apotheose’.

Lees ook:

Sekswerkers mogen wél weer aan de slag, maar de slagwerkers niet

Er was vorige week veel boosheid over het feit dat sekswerkers wél weer aan de slag mogen, maar slagwerkers niet. De aloude mantra werd met enige gretigheid maar weer eens aangehaald dat betaalde seks in Nederland kennelijk belangrijker is dan betaalde cultuur.