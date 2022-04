Rechter oordeelt in MeToo-zaak tegen kunstenaar Jan Fabre

Geen seks, dan geen solo. Het was de gouden regel voor iedereen die werkte met Jan Fabre, volgens een oud-medewerker. Twaalf danseressen beschuldigen de Belgische kunstenaar van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en de aanranding van de eerbaarheid van een van hen. Het OM heeft drie jaar celstraf geëist. Zelf zegt Fabre onschuldig te zijn. De rechtbank van Antwerpen spreekt vandaag zijn vonnis uit.

Jan Fabre (63), geboren in Antwerpen, is een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de afgelopen decennia. Hij maakte naam als choreograaf, regisseur, toneelschrijver en beeldend kunstenaar. Fabre geniet internationaal aanzien en exposeerde in het Louvre in Parijs en op de kunstbiënnale in Venetië. Sinds de oprichting in 1986 is hij artistiek leider van het Vlaamse theatergezelschap Troubleyn.

Bovenal staat Fabre bekend als een radicale kunstenaar die zijn dansers en acteurs tot het uiterste drijft en in zijn werk graag de grenzen opzoekt. Dat leidde niet zelden tot ophef. In 2012 liet hij voor een film levende katten van de trappen van het Antwerpse stadhuis gooien. Twee jaar eerder liet hij de zuilen van de aula van Universiteit Gent bekleden met 8.000 plakken ham. ‘Narcistische zot’, was wel de mildste benaming die hij in die tijd kreeg.

Nooit problemen

Verhalen over machtsmisbruik door Fabre komen in 2018 voor het eerst naar buiten. Het is hetzelfde jaar dat Hollywoodproducer Harvey Weinstein in opspraak komt vanwege seksueel machtsmisbruik. Terwijl wereldwijd de MeToo-beweging wordt geboren, geeft Fabre een interview aan nieuwszender VRT. Hij zegt dat er in de veertig jaar bij zijn theatergezelschap Troubleyn nooit problemen zijn geweest met grensoverschrijdend gedrag. “Jamais.”

Met zijn uitspraken ontketende Fabre onbedoeld een revolutie bij Troubleyn. Twintig danseressen, ex-medewerkers en oud-stagiairs beschrijven in september 2018 in een open brief een patroon van pesterijen, psychologische spelletjes, seksisme en machtsmisbruik door Fabre. “In en rond de repetitiezaal van Troubleyn is vernedering dagelijkse kost.”

Ook zijn er acht getuigenissen van een ‘semi-geheime fotopraktijk’. Fabre zou artiesten bij hem thuis uitnodigen voor seksueel getinte fotoshoots waarbij hij hen alcohol en drugs aanbood en seksuele avances maakte. De ondertekenaars van de brief noemen het ‘verborgen valuta’ die de zekerheid zou geven van toekomstig werk. Wie niet op de avances inging, kreeg minder goede rollen en werd slachtoffer van stalking, agressie en manipulatie.

Het perfecte symbool

De verdediging ontkent de beschuldigingen en bepleit vrijspraak. “Jan Fabre moest gecanceld worden. Hij was het perfecte symbool voor de MeToo-beweging”, aldus zijn advocaten. De danseressen zouden elkaar met hun verhalen hebben opgestookt. Fabre heeft wel met een aantal solodanseressen een relatie gehad waaruit de ‘geen seks, geen solo’-roddel zou zijn ontstaan, maar die was niet op praktijk gebaseerd. Ook wijst de verdediging op een verklaring van 160 huidige en voormalige medewerkers die Fabre blijven steunen.

De kunstenaar zelf was op beide zittingsdagen niet aanwezig. Hij liet wel een brief van zijn hand voorlezen. ‘Ben ik te gedreven en te emotioneel als ik aan het werk ben? Ja’, schrijft hij. ‘Ik ben en ik was een romantische ziel. (...) Ik heb altijd van mezelf gedacht dat ik een empathische kunstenaar ben, maar vergis ik me of ken ik mezelf niet goed meer?’

Ook financieel gaat het niet goed met Fabre. Waar Troubleyn eerder nog 927.000 euro kreeg van de Vlaamse overheid, is de subsidie voor de komende periode van vijf jaar onzeker. De regering-Jambon komt eind juni met een definitief besluit.

Lees ook:

