Recensie: nieuw vrouwelijk verrijkt North Sea Jazz

Tijden veranderen. Een druk bezocht en breed georiënteerd festival als North Sea Jazz kan daar alleen in meegaan. Werden de plastic drinkbekers door bezoekers nog maar een paar edities terug domweg op de grond gesmeten, nu worden ze netjes ingeleverd en anders moet ervoor worden betaald. Een onhandig systeem en daarom heel geslaagd, omdat het ongemak bijdraagt aan het bewustzijn. Je begrijpt ineens beter waarom de oude manier van doen waanzin was.

Iets soortgelijks gebeurt in de programmering. Zelden tot nooit stonden tijdens North Sea Jazz zoveel vrouwen op het podium en dan nog in een hoofdrol ook. Meteen wordt dan duidelijk hoe ongelijk en oneerlijk in dat opzicht de programmering eerder was. Heus geen opzet, maar een blinde vlek, en om het wegpoetsen daarvan ging het dit keer.

Dat was het meest evident in de Diaspora Suite, een uiterst ambitieus project in dit herdenkingsjaar van het einde van de slavernij, opgezet door gastcurator Mike Bindraban. Het pakte boven verwachting uit.

Samen met een groot aantal gasten zette het Metropole Orkest een programma neer dat in de gesproken bijdragen de vinger meermaals op de zere plek legde en pijnlijke kanten van onze geschiedenis naar boven bracht. Tegelijk leverde het opwekkende en energieke muziek op met vurige solo’s van onder anderen fluitist Ronald Snijders en saxofonist Camilla George.

Na de Diaspora Suite klonk Van Morrison wat gewoontjes

Zo’n sterk programma zo vroeg op de vrijdag zette veel andere acts, hoogstwaarschijnlijk onbedoeld, in een ander daglicht. De onverslijtbare Van Morrison presteerde bijvoorbeeld echt geen millimeter minder dan van hem verwacht mocht worden, maar na de indrukwekkende Diaspora Suite deed zijn optreden toch wat gewoontjes aan.

Dat gebeurde sowieso vaker, optredens die zeker wel goed waren, maar toch niet onder de huid kropen. Zo zong de Amerikaanse zanger Kurt Elling fantastisch en was ook op de vorm van de legendarische bassist Dave Holland niets aan te merken, maar dat het je echt raakte?

Die emotie was er wel bij het concert van het Trio da Kali uit Mali en het Nederlandse North Sea String Quartet. De door merg en been gaande stem van zangeres Hawa Kassé Mady Diabaté zorgde meteen al voor een uitzinnige publieksreactie.

Mavis Staples: 83, maar een en al kracht

De Amerikaanse soulzangeres Mavis Staples op North Sea Jazz. Beeld ANP / Paul Bergen

Die viel ook soullegende, zangeres Mavis Staples ten deel. Haar opkomst was ronduit ontroerend; aan de arm van haar stagemanager kwam een oude vrouw moeizaam het podium op, maar zodra Staples de microfoon in handen had, was de op drie dagen na vierentachtigjarige een en al kracht. Wat een stem, wat een overgave.

Het optreden van Staples maakte net als dat van andere oudgedienden duidelijk dat verandering niet in een handomdraai plaatsheeft. Terwijl voor Staples’ optreden talloze geïnteresseerden moesten worden teleurgesteld, vulden de jonge talenten uit de Londense rapscene de grote zaal die hun bemeten was maar ten dele. Hoe innemend een aankomende ster als de Britse rapper Little Simz ook is, voor de magnifieke strot van Staples is zij vooralsnog geen partij.

Dat hoeft ze ook niet te zijn, maar logistiek had het wel zijn consequenties. Nadat vorig jaar de eeuwige klacht over te volle zalen het hoofd geboden leek, keerde dat probleem dit keer haast dubbel zo hard terug. Dat tijden veranderen, betekent niet dat bezoekers hun oude helden niet nog eens willen zien. Dat leek dit keer niet goed ingeschat, waardoor je nog vaker dan bij vorige festivaledities gemopper hoorde.

Oude en nieuwe standards

Tijden veranderen. Heel spannend was het optreden van drummer Terri Lyne Carrington. Onlangs bracht ze een boek uit met honderd jazzstandards geschreven door vrouwen. Niet om de canon te vervangen zoals ze zei, maar om die aan te vullen. Haar concert kende meerdere hoogtepunten.

Een ronduit vlammend optreden van de in een zilveren pak gestoken saxofonist Lakecia Benjamin bijvoorbeeld, en een prachtige vertolking van Two Hearts (Lawns) van componist Carla Bley, geweldig gezongen door toptalent Michael Mayo. Nieuwe standards noemt Carrington het zelf. Hoe dan ook zijn het composities die het verdienen vaker te worden gespeeld.

Een oude standard, Butterfly van Herbie Hancock, werd door de extreem talentvolle pianist Julius Rodriguez aangegrepen om de zaal volledig in zijn zak te steken. De klassieke combinatie van piano, bas en drums veranderde bij de pas 24-jarige Amerikaan in iets heel fris door het oprechte spelplezier waarmee zijn virtuositeit gepaard gaat en de geweldige dynamiek van zijn trio.

Fijnzinnig spel van Abdullah Ibrahim

Jazzpianist Abdullah Ibrahim op North Sea Jazz. Beeld ANP / Paul Bergen

Het contrast met pianist Abdullah Ibrahim kon haast niet groter zijn. De 88-jarige Zuid-Afrikaan speelde prachtig verstild en breekbaar. Voor menigeen was de aandacht die zijn fijnzinnige spel vraagt in de snikhete zaal te veel. Toen een deel van het publiek de zaal verliet, viel Ibrahim, uit zijn concentratie gehaald, even stil. Het was een onvergetelijk beeld: een van de grootste jazzpianisten die het even niet meer weet en onbeweeglijk op het podium zit. Toch herpakte hij zich even later.

Eerder op de zaterdag speelde een andere grootheid, saxofonist Jan Garbarek. De Noor zocht het met zijn kwartet soms te veel in powerplay, wat zijn optreden onrustig maakt, maar zijn geluid en spel blijven onbeschrijfelijk mooi.

Een andere saxofonist met een machtig geluid maakte intrigerender muziek. Anna Webber probeerde met haar Simple Trio het maximale effect uit herhaling te halen. Dankzij subtiele verschuivingen bleef je op het puntje van je stoel zitten. En zowel ritmisch als harmonisch was het allemaal ontzettend spannend wat de jonge Duitse bracht.

Een hoogtepunt waar je dagen op voort kunt

De spannendste muziek kwam van de winnaar van de Paul Acket-award. De Franse pianist Eve Risser en de tien musici van haar Red Desert Orchestra die tezamen nauwelijks op het podium passen, brengen een werkelijk hypnotiserende mix van jazz, minimal en Afrikaanse muziek. Muziek die zonder effecten of een groots gebaar groots is. Een hoogtepunt waar je dagen op voort kunt.

Als altijd bleek North Sea het festival van keuzes maken en spijt krijgen, bijvoorbeeld in het voorbijgaan op een scherm zien dat het optreden van zanger Salif Keita onvergetelijk was met een podium vol publiek. Niet alles verandert.

