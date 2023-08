Recensie: Dit concert vertelt het verhaal van de 97-jarige Éva Fahidi, die Auschwitz overleefde

Ich weiss bestimmt, ich werde dich wiedersehen

Benjamin Appl/Daan Boertien

*****

Het was een grote teleurstelling dat de Hongaarse Éva Fahidi er zelf niet was vrijdagavond. De 97-jarige overlevende van Auschwitz, geboren in Debrecen, lag in het ziekenhuis en kon tot haar grote teleurstelling niet naar het Amsterdamse Grachtenfestival reizen. Gelukkig heeft ze haar wonderbaarlijke en immens ontroerende verhaal op film verteld, waardoor ze toch echt aanwezig was in De Duif op de Prinsengracht. Een dag later werd het programma herhaald op de Zeister Muziekdagen.

Het vertelconcert Ich weiss bestimmt, ich werde dich wiedersehen is geplooid rondom de verschrikkelijke, maar ook krachtige en hoopvolle herinneringen van Fahidi. Herinneringen waarover ze decennialang zweeg, zo vertelde Jennifer Wilton, hoofdredacteur van de Duitse krant Die Welt. Wilton was de grote aanjager van dit project dat in 2021 zijn première beleefde in Weimar, en daarna in vele steden te zien was. Al die keren was Éva Fahidi erbij om haar verhaal live tussen de muziek door te vertellen. En steeds waren bariton Benjamin Appl en pianist Daan Boertien haar vaste partners. In Amsterdam kregen ze versterking van violiste Charlotte Spruit.

De wil tot overleven

De titel van het programma komt van een lied van Adolf Strauss. De Tsjechisch-Joodse componist schreef het in concentratiekamp Theresienstadt. Hij werd later vergast in Auschwitz. Fahidi overleefde Auschwitz dus, en zelfs op film is haar aanwezigheid intens voel- en tastbaar. Met een aangenaam Duits-Hongaars accent vertelt ze in etappes over haar jeugd, over de deportatie eerst naar een getto, en later naar een reeks concentratiekampen. Dat ooggetuigenverslag van volle veewagons is wrang. Kleine alledaagse details maken het onvoorstelbare nog wranger. Maar in Fahidi’s betoog gaat het ook en vooral over doorzetting, over de wil tot overleven, en over hoop tegen alle klippen op.

Na het schokkende relaas dat ze als 18-jarig meisje naakt en kaalgeschoren moederziel alleen op een perron moest blijven staan, klinkt Aribert Reimanns Tenebrae op een kale tekst van Paul Celan. Het is haast ondragelijk om naar te luisteren, ook al duiken Appl en Boertien magnifiek in de noten. En het wordt nog schrijnender. Als Fahidi zich het gezicht van haar moeder probeert voor te stellen toen die zich realiseerde dat er uit de douchekop geen water maar Zyklon B kwam, klinkt Morgen van Richard Strauss emotioneler dan ooit.

Het wonder gebeurde

Onbegrijpelijk dat de zon ‘morgen’ gewoon weer gaat schijnen, zoals in dat lied verteld wordt. Maar het gold gelukkig voor Fahidi. Ze gelooft niet in wonderen vertelt ze, maar het wonder van haar redding gebeurde. Dat ze overleefde dankte ze aan het feit dat ze in haar jeugd zo buitensporig met liefde was omringd door haar ouders, haar zusje Gilika en de hond Muki. Die liefde droeg ze als schild een leven lang met zich mee.

Als na de zorgvuldig gekozen en uitgevoerde muziek van Bach, Krása, Schumann, Eisler en Wagner als laatste Adolf Strauss’ Ich weiss bestimmt, ich werde dich wiedersehen klinkt, staan tranen in ogen en is het stil in De Duif. Het videoscherm gaat op zwart, en Fahidi is verdwenen. Voor de musici is er terecht een oorverdovend applaus. Dat zeker ook voor de moedige Éva Fahidi bedoeld is.

Lees ook:

Sterbariton Benjamin Appl: Liedkunst is hoge kunst ja, té hoog misschien

In Zeist bivakkeert vanaf vandaag een stel vermaarde zangers om het eerste lustrum te vieren van het tiendaagse Internationaal Lied Festival. Sterbariton Benjamin Appl brengt er een hommage aan de vorig jaar overleden spil en oprichter van het festijn.

Pianist Daan Boertien: ‘Je moet je eigen fantasie zo extreem mogelijk gebruiken’

Pianist Daan Boertien staat graag op het podium maar niet per se in zijn eentje. Zijn hart ligt bij het begeleiden van zangers. Mede daarom is hij genomineerd voor de Grachtenfestivalprijs.