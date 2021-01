Realityserie ‘Nieuwe boeren’: het pure leven, vergiftigd door de mens

Randstedelingen trekken al een tijdje naar het oosten, en dit coronajaar blijken de huizenprijzen daar het hardst gestegen, meldde de NVM. Een huis in Zutphen is zelfs 20 procent duurder geworden. Wat zoeken mensen (net als ik) in dat gemoedelijke landschap? Simpel: meer huis voor hun geld, ruimte, rust en schone lucht. Thuiswerken kan hier ook. Zelf hakken wij hier ons eigen haardhout, pielen wat met een moestuin en halen verse eieren bij de kippen van de buren.

Op donderdagavond vergapen we ons dan ook aan realityserie Nieuwe boeren (KRO-NCRV) waarin mensen helemáál teruggaan naar zelfvoorzienend leven.

Gek dat dit programma nog geen ‘buzz’ heeft veroorzaakt. Vorige week keken er 1,17 miljoen mensen naar, deze week ruim achthonderdduizend. In het programma ­onder leiding van Anita Witzier leven twaalf deelnemers een maand in een Twentse boerderij zonder elektriciteit, wifi, cv of stromend water. Hun voedsel moeten ze zelf verbouwen of verzorgen: met de hand twee koeien melken, zelf graan dorsen en malen voor pap en brood, zelf boter, jam en kaas maken. Het begeleidende boerenpaar Rianne en Arnold Vrugteman-Kornet geeft hen opdrachten waarmee ze naast geld voor de pot extra’s kunnen verdienen, zoals een mandje met specerijen of een spiegel en toiletspullen.

In het begin lag er alleen een dode haan en wat groente op tafel: pluk en slacht die maar, en kook wat. Gelukkig heeft boerenzoon Jos (54) veel ervaring en weet de heetgebakerde kok Jethro (40) alles nog beter. Andere deelnemers nemen kennis van de landbouwschool of een studie diergeneeskunde mee of zijn gewoon heel leergierig.

Er ligt een flinke adder onder het gras

Elke aflevering komen er dieren bij: een paard, varkens, schapen, ganzen. Maar niet voordat ze zelf de afrastering en hokken hebben gebouwd, met hamer en spijkers. Krijgen ze vier schapen, dan is er één nog ongeschoren en moeten ze de vacht met een schaar knippen. Niets is hier vanzelfsprekend. Een emmer douchewater moet op het houtvuur verwarmd, de was gaat op het wasbord en een mandje voor eieren moeten ze zelf vlechten.

Heerlijk eerlijke tv daar in het groen, zou je denken. Zo zien we weer waar ons voedsel vandaan komt. Boerin Rianne vertelde over de boerderij: “Mijn opa en oma pachtten hem sinds 1948. Mijn vader is hier geboren, ik ben hier geboren, mijn twee dochters zijn hier geboren.” Een verhaal van puurheid en oude grond.

Maar er ligt een flinke adder onder het gras. De geoefende kijker herkent elementen uit allerlei realityseries: zelf voor je eten zorgen (Expeditie Robinson), zelf je terrein bouwen (Utopia), en helaas ook zo’n verstorend spel met afvalrace waarbij een wisselend leider (herenboer) iemand voor vertrek nomineert. Die daagt een ander uit voor een duel op kracht, kennis of kunde. De pot wordt onder de vier laatst overgebleven deelnemers verdeeld. Hoe puur deze mensen ook willen leven, het format zuigt hen onvermijdelijk in verdeelde kampen. Jos houdt zijn kennis maar even voor zich zodat hij nog niet weggestemd wordt. En waarom is die ruziezoeker Jethro eigenlijk voor deelname geselecteerd; omdat hij knetterende tv zou opleveren?

Hè bah, kijken we eindelijk naar het pure leven, wordt het vergiftigd door de mens zelf met zijn geroddel en gekonkel. Eigenlijk net echt.

