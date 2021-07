Rapper Donnie kent Frans wel, maar kan hij ook Frans?

“Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel.” Aan die regel uit de recente hit Frans Duits van volkszanger Frans Duijts en rapper Donnie moest ik denken toen een lezeres onlangs vroeg of het nou ‘Frans kunnen’ of ‘Frans kennen’ is. Ze doelde op de beheersing van de Franse taal.

In de liedtekst speelt Donnie met de dubbelzinnigheid van de taalvorm Frans: vóór de komma heeft hij het over de taal (“Ik kan geen Frans”), ná de komma verwijst ‘hem’ ogenschijnlijk naar ‘Frans’ uit het eerste zinsdeel, maar bedoelt Donnie de zanger met wie hij een gelegenheidsduo vormt: “Ik ken hem (= Frans Duijts) wel.” Als Donnie de lezersvraag zou moeten beantwoorden, zou hij vrijwel zeker zeggen dat ‘Frans kunnen’ een prima formulering is voor ‘de Franse taal beheersen’.

Het Genootschap Onze Taal geeft juist de voorkeur aan ‘kennen’ als een taal beheersen wordt bedoeld. Bij “Ze kent al goed Nederlands”, schrijven de taaladviseurs: “Voor veel mensen is kan in deze zin echt een fout(je).”

Vervolgens merken ze op dat in contexten als “Ik kan (al heel aardig) Nederlands/Frans praten” de variant met ‘kan’ wel de voorkeur heeft, omdat in dat geval ‘in staat zijn te’ wordt bedoeld.

Geen kapitale fout

Opmerkelijk is dat Onze Taal “Ze kan al goed Nederlands” typeert als ‘fout(je)’. Het gebruik van ‘kunnen’ in plaats van ‘kennen’ in deze context is dus geen kapitale fout. Ook Van Dale is coulant en typeert “ze kon geen woord Nederlands” als ‘spreektaal’, al wordt daarbij wel vermeld dat ‘kunnen’ in plaats van ‘kennen’ in deze context (nog) ‘niet algemeen geaccepteerd’ is.

Kijken we ten slotte naar de taalwerkelijkheid, dan doemt een ander beeld op: in de krantendatabank zijn zinnen als “X kan (al) goed Nederlands” wel te vinden, maar varianten met ‘kent’ (vrijwel) niet. Dat doet vermoeden dat veel taalgebruikers “Ze kan goed Frans” net als rapper Donnie (en ikzelf) inmiddels volkomen acceptabel vinden.