Rammstein vergeet te vlammen in het Goffertpark

Je hebt lef als je als metalband halverwege het concert het podium afloopt en je publiek doodleuk een danceplaat voorschotelt. Toch was het precies het keerpunt dat het concert van Rammstein maandag nodig had. Terwijl de remix van het nummer Deutschland over het Goffertpark werd geblazen steeg er een dj hoog boven het podium uit en keek het publiek verdwaasd omhoog. Misschien ook omdat dat het eerste was dat ze van de show zagen.

Als er een band is die zestigduizend mensen uit hun dak kan laten gaan, dan is het Rammstein. De keiharde Duitstalige metal met symphonische synths, invloeden van techno en gothic spreekt al sinds de jaren negentig een breed publiek aan. Het Goffertpark in Nijmegen stond dan ook rammvol.

“Dit is een schermvrij concert”, zei de speaker voor aanvang. Bezoekers moesten hun telefoons wegleggen, maar daar trok natuurlijk niemand zich iets van aan. Helaas stonden er ook geen ledschermen langs het veld en was het podium te laag, waardoor het voor veel bezoekers vrijwel onmogelijk was om iets van het concert te zien. Alleen de mensen in de Feuerzone konden de spectaculaire show goed volgen.

Heel veel vlammen, het publiek vooraan werd geroosterd

Een concert van Rammstein is niet alleen een sensatie van geluid, maar ook visueel overdonderend. Een gigantisch podium, speakertorens over het hele terrein en een spectaculaire lichtshow, die helaas pas echt zichtbaar werd toen de zon achter de bomen wegzakte.

En vuur, heel veel vlammen. Vandaar dus ‘Feuerzone’: het publiek vooraan werd geroosterd en mocht blij zijn als ze aan het einde van de avond hun wenkbrauwen nog hadden. De speakertorens bleken tevens enorme fakkels te zijn waardoor ook de rest van Goffert de huid voelde schroeien.

Op het podium werd ook van alles in de hens gestoken. Eerst veranderde zanger Till Lindemann zijn poppenwagen tijdens het nummer Puppe in een kampvuur. En bij Mein Teil verscheen er een levensgrote kookpot met daarin toetsenist Christian Lorenz. Het macabere ‘kannibalenlied’ gaat over de twee Duitse mannen die elkaar begin deze eeuw online ontmoetten om elkaar op te eten. Ter illustratie roosterde de zanger zijn toetsenist, eerst in de pot en daarna als een menselijke kippenbout, terwijl hij gewoon op het podium stond. Gelukkig wel in een vuurvast pak.

Ettelijke liters benzine later, en tegen het einde van het concert was het publiek eindelijk echt opgewarmd. Tijdens stadionknaller Du Hast ontstonden er op verschillende plekken op het veld moshpits en brak het publiek alsnog het park af. Rammstein is overdonderend, maar het Goffertpark is echt te groot om zo’n spektakel zonder schermen helemaal tot zijn recht te laten komen.

