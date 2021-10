Radna Fabias vertaalde Louise Glück: ‘Ze vlucht niet voor pijn’

Landschap (fragment)

2.

De tijd verstreek, veranderde alles in ijs.

Onder het ijs bewoog de toekomst.

Als je erin viel, stierf je.

Het was een tijd

van wachten, van uitgestelde actie.

Ik leefde in het heden, dat was

dat deel van de toekomst dat je kon zien.

Het verleden zweefde boven mijn hoofd,

zoals de zon en de maan, zichtbaar maar nooit bereikbaar.

Het was een tijd

beheerst door tegenstrijdigheden, als in

Ik voelde niets en

Ik was bang.

De winter maakte de bomen leeg, vulde ze weer met sneeuw.

Omdat ik niet kon voelen, viel er sneeuw, bevroor het meer.

Omdat ik bang was, bewoog ik niet;

mijn adem was wit, een beschrijving van stilte.

De tijd verstreek en een deel daarvan werd dit.

En een deel verdampte gewoon;

je kon het zien zweven boven de witte bomen

het vormde ijsdeeltjes.

Je hele leven, wacht je op de gunstige tijd.

Dan openbaart de gunstige tijd zich

als ondernomen actie.

Ik zag het verleden bewegen, een rij wolken bewoog

van links naar rechts of van rechts naar links,

afhankelijk van de wind. Op sommige dagen

was er geen wind. De wolken leken

te blijven waar ze waren,

als een schilderij van de zee, eerder beeld dan echt.

Op sommige dagen was het meer een glasplaat.

Onder het glas, maakte de toekomst

ingetogen, uitnodigende geluiden:

je moest je inspannen om niet te luisteren.

De tijd verstreek; je hebt er een stukje van kunnen zien.

De jaren die hij meenam waren winterjaren;

ze zouden niet gemist worden. Op sommige dagen

waren er geen wolken, alsof

de bronnen van het verleden waren verdwenen. De wereld

was gebleekt, als een negatief; het licht ging

er dwars doorheen. Toen

vervaagde het beeld.

Boven de wereld

was er enkel blauw, overal blauw.

Landscape (fragment)

2.

Time passed, turning everything to ice.

Under the ice, the future stirred.

If you fell into it, you died.

It was a time

of waiting, of suspended action.

I lived in the present, which was

that part of the future you could see.

The past floated above my head,

like the sun and moon, visible but never reachable.

It was a time

governed by contradictions, as in

I felt nothing and

I was afraid.

Winter emptied the trees, filled them again with snow.

Because I couldn’t feel, snow fell, the lake froze over.

Because I was afraid, I didn’t move;

my breath was white, a description of silence.

Time passed, and some of it became this.

And some of it simply evaporated;

you could see it float above the white trees

forming particles of ice.

All your life, you wait for the propitious time.

Then the propitious time

reveals itself as action taken.

I watched the past move, a line of clouds moving

from left to right or right to left,

depending on the wind. Some days

there was no wind. The clouds seemed

to stay where they were,

like a painting of the sea, more still than real.

Some days the lake was a sheet of glass.

Under the glass, the future made

demure, inviting sounds:

you had to tense yourself so as not to listen.

Time passed; you got to see a piece of it.

The years it took with it were years of winter;

they would not be missed. Some days

there were no clouds, as though

the sources of the past had vanished. The world

was bleached, like a negative; the light passed

directly through it. Then

the image faded.

Above the world

there was only blue, blue everywhere.

Louise Glück

Vertaling: Radna Fabias