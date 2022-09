Racisme-item Ongehoord Nederland gaat te ver, zegt NPO

Ongehoord Nederland (ON) heeft met een item over racisme donderdagavond ‘de grens van de redactionele vrijheid bereikt’, zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. In de uitzending werd een compilatiefilmpje getoond en besproken dat dit ‘de minder belichte zijde van racisme’ zou laten zien.

Het filmpje bestaat uit vier korte fragmenten waarin iemand van kleur geweld gebruikt tegen een wit iemand. Een van de fragmenten toont de zestienjarige Amerikaan Kane Millsaps en dateert uit 2016. “Blanken worden in elkaar geslagen door negers”, zei ON-presentatrice Raisa Blommestijn in de uitzending. “We zien op grote schaal dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet.” Deze bewering werd niet onderbouwd of weersproken.

In dezelfde uitzending ging het ook over fraude en racisme binnen de Amsterdamse tak van de politieke partij Bij1. “We zien binnen Bij1 een verschil van mening ontstaan tussen een negroïde vrouw en een Molukse transgender”, zei Blommestijn tegen tafelgast Paul Cliteur, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden. “Hoe moeten we dat plaatsen, wie staat er hoger in die slachtoffercultus?”

“De NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft”, zei NPO-voorzitter Leeflang vrijdag. De NPO verwees naar de Mediawet, waarin staat dat een publieke media-instelling passende maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een van haar programma’s aanzet tot haat of geweld.

De NPO verzoekt het Commissariaat voor de Media om zich over de uitzending uit te spreken en heeft zijn Ombudsman gevraagd de ‘vele’ klachten over de uitzending met voorrang te behandelen.

ON-voorzitter Arnold Karskens laat weten dat de omroep vrijdagmiddag een reactie op zijn website zal plaatsen.

Coördinator tegen Racisme: Ministerie heeft gefaald in ON-dossier Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft gefaald in zijn toezicht op de gang van zaken rond omroep Ongehoord Nederland. Dat stelt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. “De afspraak was dat het ministerie de gang van zaken rond Ongehoord Nederland zou monitoren”, stelt Baldewsingh, die is aangesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. “Dat was een voorwaarde voor de aspirant-status van Ongehoord Nederland binnen het bestel. Het is een heel kwalijke zaak dat dat niet is gebeurd. Er waren al eerder allerlei signalen dat Ongehoord Nederland zich niet aan de spelregels hield.” (ANP)

