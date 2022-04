Raad voor Cultuur wil een limiet aan het aantal omroepen

Om de publieke omroep bestuurbaar te houden, moet er een maximum komen aan het aantal omroepen. Dat bepleit de Raad voor Cultuur in een brief aan de staatssecretaris voor media.

De raad, een belangrijk adviesorgaan van de regering, ziet een maximaal aantal omroepen, in combinatie met toezicht op de diversiteit, als de beste manier om het omroepbestel beheersbaar te houden. Anders dreigt een onhoudbare situatie, waarin er onbeperkt omroepen bij kunnen komen, maar er zelden een verdwijnt.

Nu wordt toelating bovenal gebaseerd op het aantal leden en is er geen regulering van het aantal omroepen. De beheers- en bestuurbaarheid komt daarmee in het geding, schrijft de raad. Na de controversiële toetreding van nieuwe aspirant-omroepen tot het bestel is ook gekeken naar de mogelijkheid om criteria te vinden waar nieuwe omroepen aan zouden moeten voldoen. Maar de raad ziet dat als een doodlopende weg: “De conclusie moet onder ogen worden gezien dat zulke criteria eenvoudigweg niet vindbaar zijn.”

Bewaak de pluriformiteit

Een maximumaantal omroepen moet wel worden gekoppeld aan een toezicht op de pluriformiteit, benadrukt de raad. Ze constateert namelijk ook dat vooral de grote omroepen steeds meer op elkaar gaan lijken, waardoor de programmering ‘meer van hetzelfde’ wordt. Dat zou moeten worden opgelost met meer interne regie door de publieke omroep zelf. Op die manier denk de raad dat de samenleving ‘fijnmazig’ bediend kan worden, ook als er geen nieuwe omroepen bij zouden komen.

