Raad voor Cultuur vindt het vanzelfsprekend dat er een Slavernijmuseum komt: ‘Vertel vanaf het begin het hele verhaal’

De Raad noemt het oprichten van een Slavernijmuseum ‘evident’, in een advies samen met de Amsterdamse Kunstraad. “Alle Nederlanders zouden in aanraking moeten komen met dit onderbelichte deel van onze geschiedenis en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag.” Volgens het advies moet het museum gaan over ‘diegenen die onder Nederlands koloniaal bewind tot eigendom werden gemaakt en als goederen werden verhandeld.’

De Raad voor Cultuur is het adviesorgaan dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert over bijvoorbeeld subsidieaanvragen en beleidskwesties. In dit geval werd het advies opgesteld op verzoek van minister Van Engelshoven van cultuur en de gemeente Amsterdam.

Ook geschiedenis voormalige VOC-gebieden

Vertel in het toekomstige museum ook direct de geschiedenis over de voormalige VOC-gebieden. “Het verhaal van de trans-Atlantische slavernij (inclusief West-Afrika) kan niet verteld en begrepen worden zonder daar ook de Nederlandse geschiedenis van slavernij in de Indische Oceaan (inclusief Oost- en Zuid-Afrika) en Indonesische archipel bij te betrekken.”

Door direct dit deel van de geschiedenis er vanaf de oprichting van het museum bij te betrekken, wordt volgens het advies het volledige verhaal van de koloniale slavernij en de wereldwijde impact ervan zichtbaar. De raden reageren hiermee op het verkenningsrapport Met de kracht van de voorouders, dat eerder dit jaar verscheen van de Regiegroep Nationaal Atlantisch Slavernijmuseum. In het rapport is voorgesteld een nieuw slavernijmuseum in Amsterdam te bouwen, dat een aanvulling is op bestaande musea over slavernij en een ontmoetingsplaats moet worden voor bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus.

Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de verkenning werd de trans-Atlantische slavernij als uitgangspunt genomen voor het museum, met het idee om op den duur ook ruimte te maken voor de slavernij in ‘de Oost’. Volgens het advies van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad is het raadzaam dit verhaal al vanaf het begin te vertellen, mede vanwege de toegenomen maatschappelijke aandacht voor slavernij in deze voormalige VOC-gebieden.

De raden noemen verder het belang van de komst van het museum “evident”. “Alle Nederlanders zouden in aanraking moeten komen met dit onderbelichte deel van onze geschiedenis en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag.” Ze menen dan ook dat een nieuw slavernijmuseum van grote betekenis zal zijn en zal bijdragen aan de geschiedschrijving, evenals de bewustwording en verwerking van het slavernijverleden.

Het museum moet zo’n 7000 vierkante meter groot worden. De gemeenteraad besluit naar verwachting in december over de komst van het museum. Volgens het advies kan bij gebrek aan ruimte in de hoofdstad ook worden gekeken naar een andere plek in de metropoolregio Amsterdam.

Lees ook:

De vraag wat te doen met het slavernijverleden verdeelt Nederland

Als het gaat om de verwerking van ons slavernijverleden is de kloof groot, zo blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van Trouw. Twee derde van de autochtone Nederlanders vindt excuses voor slavernij geen goed idee, terwijl Nederlanders met een migratieachtergrond daar in ruime meerderheid wel voor voelen.