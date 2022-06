Raad voor Cultuur noemt ‘Voice’-schandaal topje van de ijsberg. ‘Cultuursector is kwetsbaarder voor grensoverschrijdend gedrag’

Het rapport Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur dat de Raad voor Cultuur dinsdag aanbood aan staatssecretaris Gunay Uslu voor cultuur en media is helder: “Veel mensen associëren kunst en cultuur liever met schoonheid. Maar de raad wil ook de lelijke kanten van ons culturele en mediabestel belichten.”

De raad verstaat onder grensoverschrijdend gedrag: seksuele intimidatie en misbruik, pestgedrag, racisme, seksisme, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag.

Talent in de culturele sector is kwetsbaarder vergeleken met andere sectoren, stelt de raad. Er wordt vaak geselecteerd uit een groot aanbod van makers, terwijl er maar een beperkt aantal speel- en toonplekken zijn. Castingdirecteuren, curatoren, docenten en artistiek leiders fungeren als poortwachter, wat leidt tot ongelijke machtsverhoudingen. Zeker als zij, bewust of onbewust, handelen vanuit vooroordelen en stereotypering. Ook is er vaak fysiek contact in het werk.

Drie adviezen aan staatssecretaris Uslu

Winnie Sorgdrager, voorzitter van de commissie die het raadsadvies voorbereidde, heeft drie adviezen voor Uslu: richt een kenniscentrum in dat de problemen in kaart brengt (wat ze in landen om ons heen al langer doen), zorg dat er een centrale klachtencommissie komt en financier het al bestaande meldpunt Mores.

Bij dat meldpunt, voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector, kwamen dit jaar in zes maanden al drie keer zoveel meldingen binnen als gemiddeld in voorgaande jaren, weet Sorgdrager. Op basis van de gesprekken die ze voerde in de sector merkte ze dat er op veel plekken veel grenzen worden overschreden. “Omdat er meer over gesproken wordt, is de drempel lager om iets te melden.”

De centrale en onafhankelijke klachtencommissie waar de raad voor pleit geldt voor de hele sector, inclusief de theater- en kunstopleidingen. “Zodat voor iedereen duidelijk is waar je terecht kunt als je eigen organisatie je niet helpt. Die commissie moet de klacht dan onderzoeken en er een conclusie aan verbinden. Dat hoeft niet onmiddellijk juridische gevolgen te hebben, maar het kan wel. Als de commissie de klacht gegrond vindt, moet de instelling waar dat incident heeft plaatsgevonden er iets mee doen.”

Lessen van The Voice

Volgens Sorgdrager hebben de onthullingen over The Voice iedereen veel geleerd. “In dit soort programma’s heb je dus te maken met extreem ongelijke en risicovolle machtsverhoudingen. Daar moet alle aandacht naar uitgaan.

“En je moet niet tegen slachtoffers zeggen: doe aangifte, anders kunnen we niets doen. Je zet ze daarmee in een positie dat ze zich schuldig moeten voelen. Het gaat erom dat dit niet gebeurt, en dat er over gesproken wordt, en een melding hoeft niet altijd tot een aangifte te leiden.”

De raad concludeert ook dat er helaas sprake is van ‘diversiteitsmoeheid’ in sommige deelsectoren. Sorgdrager: “Wat mij door dit onderzoek weer de ogen opende was dat wij als culturele elite naar kunst en cultuur keken met een eurocentrische blik.

“Ook als het ging om toekenning van subsidies: wat is goed, wat is beter, wat is excellent? Kunst gemaakt door mensen met een andere achtergrond was altijd leuk voor erbij, die werd niet op waarde geschat. Daarin moeten we veranderen, onze hele bevolking verandert tenslotte.”

Een veertig jaar oude zaak

Sorgdrager vertelt dat ze zelf nooit iets naars, grensoverschrijdends heeft meegemaakt. Wel was ze als bestuurder bij een zaak betrokken, zo’n veertig jaar geleden.

“Ik was voorzitter van een muziekschool toen er klachten van ouders kwamen over een docent. Die zat aan de meisjes. We hebben hem als bestuur voorwaardelijk ontslagen: hij mocht geen les meer aan huis geven, niet meer aan meisjes, en op school alleen werken in een ruimte met een glazen deur.

“Dat vonden we toen een behoorlijk adequate reactie, maar achteraf denk ik: we hadden hem moeten schorsen en een derde moeten inschakelen. Dan was er meer boven water gekomen. Ik weet dat die vrouwen nog steeds last hebben van wat er toen is gebeurd.”

