Raad voor Cultuur: Eerlijke betaling van kunstenaars en artiesten harde voorwaarde voor subsidie

Cultuurinstellingen die subsidie van het Rijk willen ontvangen, zullen kunstenaars en artiesten eerlijk moeten gaan betalen. Ook moeten deze clubs – zoals bijvoorbeeld het Concertgebouworkest en het Nationale Theater – een qua kleur, leeftijd en opleidingsniveau zo divers en inclusief mogelijk team en publiek zien te krijgen, dat past bij de omgeving waarin ze werken. Deze zaken zijn belangrijker om in aanmerking te komen voor subsidie dan de hoeveelheid artistieke producties.

Dat stelt de Raad voor Cultuur in zijn advies aan staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van cultuur en media over de verdeling van de rijkssubsidie voor de periode 2025-2028.

Elke vier jaar worden de regels vastgesteld voor de verdeling van de bijna 200 miljoen euro subsidie voor de grotere kunstinstellingen, die samen de Basisinfrastructuur (BIS) vormen. Het gaat onder meer om orkesten en muziekensembles, (jeugd)theater-, opera- en dansgezelschappen, musea en festivals.

Zware tijden voor de cultuursector

Door corona, de energiecrisis, inflatie en een krappe arbeidsmarkt heeft de cultuursector het zwaar. Daarnaast is de afgelopen jaren de schijnwerper komen te staan op de ondermaatse betaling van veel kunstenaars en artiesten, vooral van de vele zzp’ers in de kunsten. Daar moet nu echt een einde aan komen, vindt de raad.

Ook is er lang niet altijd goed bestuur. Daarom gaat de raad onder meer beoordelen of er voldoende wordt gedaan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook moeten de twaalf regionale musea, orkesten en andere gezelschappen aan de slag met duurzaamheid.

De Raad voor Cultuur vindt dat deze basis nu echt op orde moet zijn. Als dat betekent dat er de komende vier jaar minder concerten, voorstellingen of tentoonstellingen worden gemaakt, heeft dat geen gevolgen voor de subsidie.

Flexibiliteit

Kristel Baele, de voorzitter van de raad, bewondert de flexibiliteit waarmee kunstenaars de lastige coronatijd zonder optredens en openingen te lijf zijn gegaan. Nu moeten alle orkesten, dans- en theaterclubs, musea en festivals weer goed op de rails komen.

Baele: “Daarom kiezen we vier jaar voor rust en ruimte. Tegelijkertijd vinden we dat de eerlijke betaling, diversiteit en goed bestuur nu echt geregeld moeten worden. Omdat het uit de lengte of de breedte moet komen, nemen we voor lief dat er soms minder producties zullen worden gemaakt. Daarom hoeven grote theatergezelschappen maar twee in plaats van drie grote-zaalproducties per jaar te leveren.”

Kwaliteit blijft de eerste vereiste

Ondanks deze nadruk op fair pay, goed bestuur en diversiteit blijft voldoende kwaliteit de eerste vereiste om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Instellingen die nog geen vier jaar bestaan, hoeven het niet eens te proberen. Ook moet de kunstinstelling landelijke betekenis hebben en een grote rol spelen in de eigen stad of regio. Maar een popband die subsidie aanvraagt maakt net zoveel kans als een barokorkest.

Bij een paar sectoren is de financiële nood erg hoog. De raad vindt daarom dat de dertien jeugdtheatergezelschappen meer subsidie zouden moeten krijgen. Omdat ze veel schooloptredens doen en goedkopere toegangskaartjes hebben, kunnen ze minder eigen inkomsten genereren.

Festivals

Wil staatssecretaris Uslu vasthouden aan subsidie voor acht festivals (bijvoorbeeld Holland Festival en Eurosonic Noorderslag), dan zal ook daar geld bij moeten, want door de kostenstijgingen komen festivals in financiële moeilijkheden.

Als de staatssecretaris en Tweede Kamer later dit jaar instemmen met het advies van de raad dan kunnen de kunstinstellingen hun subsidieaanvragen op basis van deze criteria gaan insturen.

De periode 2025-2028 geldt als een overgangstermijn, want eigenlijk vindt Uslu dat het subsidiesysteem op de schop moet. Er moet ruimte komen voor nieuwe genres en disciplines die een jonger en gekleurder publiek aanspreken. Ook moet het bestel sneller kunnen inspelen op de veranderende smaak van het publiek. Het komende halfjaar onderzoekt de Raad voor Cultuur met iedereen in het kunstenveld hoe zo’n nieuw bestel eruit moet gaan zien.

