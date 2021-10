R. Kelly is van YouTube getrapt – kan het videoplatform dat zomaar doen?

Wie stiekem nog steeds luistert naar R. Kelly’s jarennegentig-wereldhit I Believe I Can Fly kan gerust ademhalen. De liedjes van de r&b-zanger blijven te horen op streamingdienst YouTube Music. Ook kunnen mensen die niet R. Kelly zijn daar gewoon nog filmpjes over hem uploaden. Maar de officiële kanalen RKellyTV en RKellyVevo (samen ruim vijf miljoen abonnees) heeft het techbedrijf dinsdag verwijderd.

Eind september werd R. Kelly veroordeeld voor kindermisbruik, ontvoering, afpersing en nog zes andere aanklachten. “De weerzinwekkende daden van R. Kelly rechtvaardigen een straf die verder gaat dan onze gebruikelijke handhavingsmaatregelen”, zegt YouTube in een interne memo. Ook zegt het bedrijf dat het beëindigen van de kanalen in overeenstemming is met zijn richtlijnen voor videomakers.

Die richtlijnen beschrijven niet alleen hoe makers zich óp YouTube moeten gedragen, maar ook daarbuiten. ‘Opzettelijk anderen kwaad willen doen’ geldt als een van de overtredingen, evenals ‘deelnemen aan misbruik of geweld, het tonen van wreedheid of deelnemen aan frauduleus gedrag dat leidt tot schade in de echte wereld’.

Het vertrouwen van adverteerders

R. Kelly is niet de eerste persoon die YouTube verbant. Eerder verwijderde het techbedrijf de kanalen van muzikant Austin Jones, arts Larry Nassar en anderen die werden veroordeeld voor vergelijkbare misdaden. Waarom bestraft YouTube makers voor wat ze buiten YouTube doen? Daarover zeggen de richtlijnen: “Hoewel deze gedragingen zelden voorkomen, kunnen ze de YouTube-gemeenschap op grote schaal schade berokkenen en mogelijk het vertrouwen tussen makers, gebruikers en adverteerders schaden”.

De afgelopen jaren heeft YouTube vaak onder vuur gelegen vanwege video’s met ongepaste of illegale inhoud op het platform. Toen de Zweedse influencer PewDiePie (110 miljoen abonnees) een filmpje publiceerde waarin iemand een bord met ‘Dood aan alle Joden’ omhooghield, gingen sommige adverteerders bij YouTube weg. Hetzelfde gebeurde toen bleek dat YouTube advertenties vertoonde bij executiefilmpjes van terroristen.

Sindsdien heeft het bedrijf de teugels strakker aangetrokken. Er zijn strengere richtlijnen voor makers, en hele teams die speuren naar kwalijk materiaal in de 500 uur aan video’s die iedere minuut (!) op YouTube worden gezet. En dat strekt zich dus ook uit tot het offlinegedrag van de makers.

Mag YouTube voor rechter spelen?

Is dat een goede zaak? Media-onderzoeker Nel Ruigrok weet het zo net nog niet. Het ingewikkelde is volgens haar dat YouTube zowel een commercieel bedrijf als een nieuw soort publieke ruimte is. Zeker tijdens de coronacrisis zijn mensen digitale platformen gaan gebruiken als aanvulling en zelfs vervanging van offlinecommunicatie.

“Die ontwikkeling zie je bijvoorbeeld ook bij Facebook. Als bedrijf mogen ze grotendeels doen wat ze willen. Tegelijk zijn heel veel mensen er afhankelijk van, waardoor zo’n besluit op gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting. En bij de techbedrijven is geld doorslaggevend. Op basis daarvan laten zij inhoud toe of niet.”

Uiteindelijk is Ruigrok daarom sceptisch over het besluit. “Je kunt zeggen: het is goed dat YouTube geen platform geeft aan foute mensen. Aan de andere kant kun je je afvragen of dat bepaald zou moeten worden door YouTube of door een rechter. Als ik ergens voor mag pleiten, zou het toch dat laatste zijn.”

Lees ook:

Naar de King of Pop blijf je luisteren, ondanks alles

Twaalf jaar na zijn dood is Michael Jackson onverminderd populair. Waarom is hij na een documentaire met beschuldigingen van kindermisbruik niet gecanceld?