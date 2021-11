Quote 500 jubileert: de allerrijksten dragen nu capuchontruien en Nikes

Autocoureur Max Verstappen kan elk moment tot de Quote 500 toetreden. Want tegenwoordig moet je om op de lijst van 500 rijkste mensen van Nederland te komen een vermogen hebben van minimaal 110 miljoen euro. En dat heeft-ie bijna, weet adjunct-hoofdredacteur van zakenblad Quote, Tom Wouda.

De Quote 500 bestaat 25 jaar, op 2 november komt de nieuwe lijst uit. Zijn de rijken in die tijd nog rijker geworden? Ja, zegt Wouda. “Het totale vermogen van de vijfhonderd rijksten is dit jaar met 18 procent gestegen tot 219,6 miljard euro.”

Van slecht zittende pakken naar capuchontruien

Hoewel de economie piept en kraakt – oorzaak: corona – hebben de rijksten daar blijkbaar geen last van. En wie zijn dat nu? Wouda: “Een kwarteeuw geleden waren dat vooral mannen in slecht zittende pakken met snorren in bestuurskamers, nu zijn het mannen met capuchontruien op Nike-sneakers voor een laptop.”

Zij zijn de eigenaars van techbedrijven. Ze studeerden economie en gingen niet bij Shell of Unilever werken, maar bouwden een app, een softwarebedrijf of begonnen een webshop. Die groep is heel snel heel rijk geworden. De jongste van hen, Milan Daniels (30), heeft kledingwebsite Otrium.”

Voorheen had je ‘oud geld’, vertelt Wouda, de erven van de vroege industriëlen, de Fentener van Vlissingens, de Van Beuningens. Toen kwam ‘nieuw geld’: jongens met een grote mond, die hun opleiding niet afmaakten en gewoon begonnen: inkopen voor 1 en verkopen voor 3, en dan de winst opstrijken. Nu is er dus het ‘techgeld’.

Nog even een korte lijst van de BN’ers onder de rijksten: Marcel Boekhoorn (staat op 13 van de 500), John de Mol (op 18), Joop van den Ende (op 24) en Mabel van Oranje-Nassau (op 50). De nummer 1 van dit jaar is, wederom, Charlene de Carvalho-Heineken.

