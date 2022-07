Queen beleeft derde jeugd met extravagante Adam Lambert

‘Down in the front row, it’s Freddie and me.’ Al in het openingsnummer Now I’m Here zet zanger Adam Lambert de toon: de aanwezigheid van zijn onvervangbare voorganger Freddie Mercury, die in 1991 overleed aan de gevolgen van aids, wordt nog altijd gevoeld. ‘Ik ben ook maar een fan van Freddie, net als jullie.’

Dat deemoedige eerbetoon is begrijpelijk. Want de discussie over Queens voortbestaan zonder boegbeeld Mercury (en zonder bassist John Deacon) zal nooit geheel verstommen.

Enorm stembereik

Maar Lambert bewijst al tien jaar dat de muzikale nalatenschap bij hem in goede handen is. Dankzij zijn enorme stembereik kan hij met de meest uitdagende vocalen uit het rijke Queen-oeuvre uit de voeten. Hij vermijdt daarbij imitatie en kiest voor eigen interpretatie, waarmee hij het repertoire van een fris randje voorziet. Lichter, poppier, soms wat vlakker, maar technisch perfect.

Nu eens liggend op de vleugel (Killer Queen) dan weer voorovergebogen op een Harley Davidson (Bicycle Race), beweegt hij zich in straf tempo door de gevarieerde greatest hits-revue.

Theatrale bombast

Met zijn extravagante en androgyne uitstraling – plakwimpers, glitterpak en plateauzolen – past Lambert bovendien naadloos in alle theatrale bombast die Queen tot handelsmerk heeft verheven. En Lambert ventileert zijn openlijke homoseksualiteit op een manier die Mercury veertig jaar geleden nog niet aandurfde.

En Freddie zag dat het goed was. Dat suggereren althans de videobeelden waarop de betreurde frontman zo nu en dan opduikt. Of zelfs even ‘meezingt’. Zoals met Love of my Life, een ingetogen rustpunt dat wordt omlijst door een feeërieke zee van smartphone-lampjes.

Na het half geslaagde avontuur met Free-zanger Paul Rodgers beleeft Queen met Lambert een derde jeugd die samenvalt met het succes van de film Bohemian Rhapsody. Deze bioscoophit uit 2018 richt de aandacht uiteraard vooral op de overgebleven twee bandleden. Brian May (deze maand 75), rent nog opmerkelijk soepel over de catwalk om zijn iconische riffs te etaleren.

Majestueuze finale

Maar een overbodige gitaarsolo of duet met drummer Roger Taylor (73) vormen tussendoortjes die de vaart uit de show halen. Al is het intiem vertolkte Under Pressure, waarbij Taylor de Bowie-vocalen voor zijn rekening neemt, zeker een hoogtepunt.

Energiek wordt het weer als Lambert terugkeert uit de kleedkamer om, in het imposante decor vol visuele hoogstandjes, lichtshow en (nep)vuurwerk, nog een rondje klassiekers af te werken. Zo eindigt de avond met een majestueuze finale waarin nog eens uit volle borst kan worden meegezongen (We are the Champions), meegeklapt (Radio Ga Ga) en meegestampt (We Will Rock You).

Met nieuw songmateriaal lijken May en Taylor geen haast meer te maken, maar als het hen fysiek is gegeven, kan het Queen-circus in deze samenstelling nog lang voort.

