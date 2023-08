Publieke omroep kiest in de nieuwe programmering vooral voor geschiedenis

De nieuwe programmering van de publieke omroep laat zien dat geschiedenis leeft, net als de discussie over de manier waarop wij naar de geschiedenis kijken.

De rode draad van de nieuwe programmering van de publieke omroep behelst ‘thema’s die heel Nederland raken’. Maar de rode draad lijkt toch vooral geschiedenis te zijn. Vervlogen tijden keren terug in documentaires, docuseries, dramaseries en fictie.

Vorig jaar was het Het Verhaal van Nederland een groot succes, met wekelijks tussen de 1,5 en 2 miljoen kijkers. De serie krijgt dan ook een vervolg en wel over het vorstenhuis Oranje-Nassau. Het Verhaal van Nederland: Oranje-Nassau gaat volgens een kort statement over ‘een vorstenhuis met helden en zwarte schapen die soms worden verguisd en dan weer op handen worden gedragen’.

Een deel van de opnames zijn gemaakt in de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch. Het komt zelden voor dat een filmploeg in de paleizen van de Oranjes beelden mogen maken. De Oranjezaal is het middelpunt van Huis ten Bosch, het paleis in Den Haag waar koning Willem-Alexander en zijn gezin wonen.

ON-baas Karskens: ‘Vlotter en meer discussie’

Bij de presentatie van de nieuwe programma’s werd met een schuin oog gekeken naar wat Ongehoord Nederland gaat doen. De omroep hangt verwijdering uit het bestel boven het hoofd omdat ON zich niet aan de journalistieke codes houdt. Staatssecretaris Gunay Uslu van cultuur en media neemt na de zomer een beslissing over de toekomst van ON.

ON gaat komend seizoen het programma Ongehoord Nieuws licht wijzigen, waarbij ON-baas Arnold Karskens hoopt dat het nieuwe seizoen “wat vlotter” wordt en “meer discussie” krijgt.

In november gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In (extra) nieuws- en actualiteitenprogramma’s zal de publieke omroep verslag doen van de verkiezingen en de campagnes. Zo presenteren Sven Kockelmann en Tijs van den Brink elke vrijdag in Op1 politieke specials. House of politics bezoekt lijsttrekkers thuis, op zoek naar de persoon achter de politicus. Pointer houdt een factcheck-marathon rond uitspraken van politici.

Oud en nieuw Naast veel bekende programma’s die komend seizoen terugkeren bij de publieke omroep, zijn er ook tal van nieuwe series. Een selectie. 100 jaar Turkije, waarin Özcan Akyol zich afvraagt: leven de idealen van de ‘vader van de Turken’, Atatürk, van een eeuw geleden in 2023 nog? Indonesia Roept, waarin Hans Goedkoop de rol van zijn grootvader Rein van Langen onderzoekt, een generaal-majoor tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Geboeid, terug naar Indonesië. Ook in deze serie wordt het koloniale verleden onderzocht, ditmaal met vier jongeren met Indonesische voorouders. Sander en de socials, waarin Sander Schimmelpenninck de wetteloosheid van sociale media onderzoekt en hij laat zien dat dit vervelende gevolgen heeft voor onze democratie. Shadowland, een documentaireserie over hoe complottheorieën in de Verenigde Staten van de marge naar de mainstream zijn geëvolueerd. De Joodse Raad is een dramaserie waarin de consequenties van de anti-Joodse maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog in beeld worden gebracht. A spy among friends, een Britse miniserie over spion Kim Philby, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De Grooten Tour van de Gebroeders de Witt, waarin Huub Stapel het spoor volgt van de reis die Johan en Cornelis de Witt in de 17de eeuw door Frankrijk en Engeland maakten. Langs de IJssel. Huub Stapel loopt heel wat af. In deze serie wandelt hij langs de IJssel en brengt hij de geschiedenis en de levens van de mensen die aan haar oevers wonen in beeld. De aarde beeft. Een documentaireserie over de regio Groningen: over de vondst van de gasbel en de gevolgen.

