Pubers hebben het niet makkelijk, gelukkig zijn de sekszusjes er

Op het puntje van mijn stoel bij de eerste aflevering van Naakt voor de klas met de Sekszusjes. Hierin proberen dertigers Krista en Marcelle Arriëns zinvolle seksuele voorlichting te geven aan pubers. Wat zijn deze fijne grieten openhartig en van goede wil. En wat hoorden ze jonge meisjes vaak verzuchten: ‘Als het maar geen pijn doet’.

Nu ging het dinsdag (VPRO/NPO3) dan ook over de eerste keer. En omdat vrijwel ieder kind tegenwoordig op jonge leeftijd al eens porno ziet, denken onervaren pubers dat een gemiddeld apparaat het formaat van een courgette heeft, lees ik in de VPRO-gids.

Dat moet net zo verontrustend zijn als toen ik op 11-jarige leeftijd eens een boek over zwangerschap doorbladerde. Op iedere volgende pagina werd de getekende buik-met-kindje dikker en dikker en ik panikeerde: dat kan toch nooit goed gaan! Straks ontploft zo’n lijf!

Ik ben uiteindelijk nooit aan kinderen begonnen, wie weet hoe die schokkende gedachten hebben doorgewerkt in mijn onderbewuste.

Praten over ‘de eerste keer’ bleek een uitstekende ijsbreker

Dus ja: goede voorlichting is essentieel. Maar wat is goed? Hiermee experimenteerden de sekszusjes op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. Ze stonden voor zowel maagdelijke klassen als voor meer ervaren adolescenten. Praten over ‘de eerste keer’ bleek een uitstekende ijsbreker, waarbij je vooral de onervaren pubers zag snakken naar details. Niet wat betreft de technische ins and outs, maar wel qua alles wat te maken heeft met hóe zal het zijn, wanneer je weet dat je het wilt, wat opgewonden zijn eigenlijk is.

Lief van de sekszusjes is dat ze open vertelden over hun eerste keer. Waarvan ze nu allebei vinden dat ze eigenlijk te jong waren. “Ik was 15, maar vond het pas op mijn 19de voor de eerste keer echt leuk”, zei de een.

De gezusters spraken met docenten over de kwestie: wel of niet persoonlijk worden. De ene leraar wilde best eigen ervaringen delen met de klas, een ander hield privé en werk liever streng gescheiden. “Dit soort dingen vertel ik zelfs mijn eigen kinderen niet.”

Krista en Marcelle Arriëns oftwel de sekszusjes.

De sekszusjes beseften dat ze met hun eigen ouders ook nooit spraken over de eerste keer. En gingen dat alsnog doen met pa. Ook vroegen ze een leerling en haar moeder zo’n gesprek te houden. Een ontroerende exercitie. Het zou zomaar kunnen dat hun voorbeeld in menig huisgezin navolging heeft gekregen.

Leermethode Sekszusjes lijkt me een fijne, rustgevende aanpak. Want er ligt zoveel druk op jonge mensen. Zelfs als je de professionele deskundigen hoort formuleren: “Meisjes moeten echt eens leren hoe opwinding werkt”.

O nee, hoorde ik de onzekere scholier denken, wat móet er nu weer, nog meer huiswerk?

Op mijn middelbare school was de voorlichting zeer overzichtelijk

Arme pubers van nu. Of arme pubers van toen? Op mijn middelbare school was de voorlichting zeer overzichtelijk: het enige dat je van seks moest weten is dat het niet mocht. Totdat op je huwelijksdag Onze Lieve Heer het startschot gaf voor het testen van je vruchtbaarheid.

Mijn vlees was zwak. Die eerste keer? Een wat verkrampt meisje op een bedje in een studentenkamertje. Misschien niet meer bang voor het afkeurende oog van de Alwetende, maar zich zeer bewust van de flinterdunne wanden waarachter ze het meeluisterende oor – en de ingehouden adem – vermoedde van een andere bijna volwassene.

Hoe vaak zou het eigenlijk meteen bingo zijn?

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.