Psychiater Elnathan Prinsen schuwt de controverse niet en is daarmee de ideale talkshowgast

Verschillende televisiegidsen hadden er al artikelen aan gewijd: maandag zouden Jeroen Pauw en Sander Heijne met hun doorwrochte zesdelige serie Scheefgroei komen bij BNNVARA. Een onderzoek naar ongelijkheid in onze samenleving, van onderwijs en voeding tot werken, wonen en pensioen.

Misschien maar goed dat de uitzending in het water viel door wéér een extra pandemie-uitzending van Op1 maandag. Hadden we aandacht gehad voor die stroperige problemen nu we weer in lockdown zitten? Ik moet al mijn best doen Op1 uit te kijken. Het is goed dat we geïnformeerd worden over de omikronvariant, een nieuw vaccin en nieuw medicijn, maar ik kijk al bijna met mijn gezicht afgewend, merk ik. Murw.

Toch ging de adrenaline stromen toen psychiater Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de lont in het kruit stak. Aan tafel bij een hartchirurg, hartpatiënt en infectioloog ging hij fel in tegen het heersende denken van zoveel mogelijk levens redden ten koste van de psychische gezondheid van jonge mensen op lange termijn. Hij pleit tegen schoolsluitingen: desastreus door het wegvallen van sociale structuren en identiteitsvorming. “Ouderen zouden ook eerder kiezen voor hun kleinkinderen dan voor een korte levensverlenging voor zichzelf”, stelde hij. Ik weet niet hoor, dat lijkt me niet voor iedereen opgaan. Maar hij manifesteert zich wel als ideale talkshowgast, bereid tot controverse.

Eerder ging het aan tafel al over het offer van zo’n vierduizend hartpatiënten die door bezette ic-bedden geen operatie hadden gehad. Nu kwam Prinsen met choquerende cijfers over de mentale gezondheid van de jeugd, geofferd voor de levenskansen van kwetsbare ouderen.

Een verdubbeling van stoornissen

Veertig jaar lang was het aantal psychische stoornissen stabiel. Voor het eerst is er nu een duidelijke toename van angst-, stemmings- en eetstoornissen, met name bij mensen tot 24 jaar: een verdubbeling in Nederland. En eetstoornissen zijn bij 5 tot 15 procent van de gevallen dodelijk, zei hij. Driekwart van de psychische stoornissen manifesteert zich vóór het 21ste levensjaar, en elke keer dat een paniekaanval toeslaat, stapelt de schade op. Een blijvende kwetsbaarheid is het gevolg, met later bovendien hoge kosten aan ziekteverzuim en zorg.

Conclusie: hij pleitte voor een kantelmoment in de weging van risico’s; voor een offer van mensen met lage overlevingskans. “Scherpe keuzes, daar hou ik van.” Presentatoren Hugo Logtenberg en Nadia Moussaid checkten schalks hoe de andere kant van de tafel hierover dacht. Niemand zei iets; het was wel goed dat iemand dit zei, maar acute crisishulp gaat altijd voor en de keuze om jongeren voor te laten op ouderen wordt toch niet gemaakt, leek de consensus.

De situatie illustreerde vooral hoe het dominante denken als een elastiek terugschiet in zijn oorspronkelijke positie. Andere perspectieven klinken wel, maar dringen niet door. Elnathan Prinsen, nu nog geen veertig jaar oud, nam in 2019 het voorzittersstokje over van Damiaan Denys. Zijn collega’s waarderen hem om ‘zijn oprechtheid, scherpe geest, heldere formuleringen, zijn kennis van de psychiatrie, zijn brede blik over de grenzen van het vak, en zijn grote ethisch bewustzijn’, schreef tijdschrift en platform De Psychiater toen. We gaan nog vaker van hem horen.