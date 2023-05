Programmamaker Wim Kayzer (1946-2023) was gefascineerd door de verleiding en banaliteit van het kwaad

Programmamaker Wim Kayzer (76) is overleden. Hij hield van de zware onderwerpen: dood, schuld, verraad, schoonheid. Tussen 1977 en 2000 interviewde hij tientallen internationale grootheden over deze thema’s.

Voor Wim Kayzer stond vast dat er ooit een nieuwe grote oorlog zou uitbarsten. Hij was zelf net na de oorlog geboren, in 1946. Die oorlog vormde hem wel. Hoe was het mogelijk, zoveel mensen die zoveel gruwelijkheden begingen?

Hij probeerde het antwoord te vinden in zijn werk, zijn tv-programma's en de boeken die hij schreef. En bij Hannah Arendt, de Duitse filosofe die in 1961 het proces tegen nazibeul Adolf Eichmann bijwoonde. Dat was een doodnormaal persoon, een bureaucraat, concludeerde Arendt, die over de ‘banaliteit van het kwaad’ sprak. Oftewel: normale mensen zijn in staat op grote schaal gruwelijkheden te begaan.

Kayzer schreef erover in zijn roman Onfatsoenlijke herinneringen uit 1988. In het boek ontmoet de hoofdpersoon een kampbeul uit nazi-Duitsland. Het blijkt ‘ein Mensch ohne Eigenschaften’. Een inwisselbaar, normaal persoon. Dat gegeven, de ‘banaliteit van het kwaad’, fascineerde de schrijver en programmamaker.

Wetenschapserie ‘Een schitterend ongeluk’

Die banaliteit en Eichmann keren terug in de wetenschapserie Een schitterend ongeluk, uit 1993. Zes wetenschappers kwamen bij elkaar, onder wie de beroemde schrijver en neuroloog Oliver Sacks en de Britse natuurkundige Freeman Dyson die als militair statisticus betrokken was bij het bombardement op Dresden, waarbij 25.000 doden vielen. Vanwege dat onnodige bombardement vergeleek Dyson zichzelf met Eichmann.

Lichte programma’s maakte Kayzer niet. Wel legendarische, zoals Nauwgezet en wanhopig, uit 1989, over de geschiedenis van de 20ste eeuw. Hij sprak daarvoor onder meer met cultuurfilosoof George Steiner en schrijver Gabriel García Márquez. Die laatste stuurde Kayzer na een negen uur durend interview weg.

Toch probeerde Kayzer het wel, om iets lichts te produceren. In 2000 sloot hij zijn loopbaan af met de serie Van de schoonheid en de troost. Wat maakt het leven de moeite waard, wat geeft ons troost, waren zijn centrale vragen aan 26 wetenschappers, denkers en kunstenaars, onder wie filosoof Martha Nussbaum, antropoloog Jane Goodall en schrijver John Coetzee. Troost vinden de geïnterviewden in spiritualiteit, de natuur, of in het besef dat de mens er eigenlijk niet zo toe doet, niet het centrum van het universum is. Want de reden dat mensen troost nodig hebben, blijkt toch vaak de dood te zijn.

Lees ook:

Momenten van schoonheid en troost

Een intellectuele krachttoer, gewaardeerd door een kleine schare: de VPRO-serie ‘Van de Schoonheid en de Troost’ scoorde op 28 late zondagavonden een kijkdichtheid van 0,9 procent en een waarderingscijfer van 7,9. Een van die weinige, maar waarderende kijkers was Cornelis Verhoeven.