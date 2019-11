Prins Andrew kan altijd rekenen op zijn ex, Sarah Ferguson

‘Een echte gentleman’, noemt Sarah Ferguson haar ex-man, de door schandalen geplaagde Britse prins Andrew. Zelf blundert Sarah ook van de ene affaire naar de andere.

Als er iemand is die de van zijn voetstuk gevallen prins Andrew begrijpt, dan is het wel zijn ex Sarah Ferguson. Ex is trouwens een veel te kille omschrijving van hun onderlinge relatie – het tweetal ziet elkaar tegenwoordig een stuk vaker dan tijdens hun huwelijk. Ze wonen namelijk in dezelfde Royal Lodge op het landgoed in Windsor. Op hun eigen rommelige manier zijn ze gewoon weer – of nog steeds – een stel. Als ze ergens een raakvlak hebben, is het wel hun aanleg om van de ene affaire in het volgende schandaal te rollen. Waarbij moet worden opgemerkt dat Sarah daar al jaren langer ervaring mee heeft dan Andrew. Zij kan hem geruststellen: geen schandaal zo groot of er is altijd de mogelijkheid een volgende blunder te begaan – het leven gaat gewoon door.

Zo belandde Sarah eerder deze maand in Saudi-Arabië, op uitnodiging van Mohammed bin Salman, u weet wel, de prins van wie algemeen wordt aangenomen dat hij de kritische journalist Jamal Khashoggi in stukken liet hakken in zijn consulaat in Istanbul. Sarah luisterde er een conferentie op over iets vaags met jongeren en opleidingen. Tijdens het persmoment verzuchtte ze: “De mensen zijn hier zo aardig. Dat kan alleen maar komen omdat ze zo’n goede leider hebben.”

Sarah en Andrew, afgelopen zomer op Royal Ascot. Beeld EPA

Even later bezocht ze om onduidelijke redenen het overstroomde Venetië. Terwijl ze de schade aan de oude stad in ogenschouw nam, zag Sarah een lantaarnpaal en kreeg het lumineuze idee de beroemde scène uit ‘Singing in the Rain’ na te spelen. Niet iedereen kon haar houterige paaldans-act op in deze situatie waarderen.

Kortom: een dag niet geblunderd is een dag niet geleefd. Sarah’s affaire-carrière begon in 1992 met het tenen zuigen door haar financieel adviseur en leidde via talloze missers tot het dieptepunt in 2010 toen ze een Indiase zakenman ‘toegang tot prins Andrew’ beloofde in ruil voor een half miljoen pond. De zakenman bleek een undercover-reporter van schandaalkrant News of the World.

Sindsdien heeft Sarah elk restje gêne afgeschud. Voorafgaand aan haar zestigste verjaardag in oktober sprak ze uitgebreid over alle cosmetische ingrepen die ze heeft ondergaan. Tijdens de persconferentie in Saudi-Arabië legde ze nog maar eens uit hoe ze in het leven staat. “Ik ben de vleesgeworden mislukking, maar dat is prima. Het is cool.”

Prins Andrew met dochters Eugenie en Beatrice. Beeld AFP

Sarah steunt Andrew onvoorwaardelijk. Naar aanleiding van het gewraakte televisie-interview omschreef ze hem als ‘een echte gentleman’ en ‘een principiële reus’. Wat ze vindt van zijn contacten met de van seksueel misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein blijft onduidelijk. Wel weten we dat de Amerikaanse miljardair Sarah in 2011 te hulp schoot toen haar schuldenlast weer eens op een persoonlijk faillissement dreigde uit te lopen.

Sarah merkte vorige week ook nog op dat zij en Andrew ‘de beste voorbeelden’ zijn voor gescheiden ouders. Of hun dochters Eugenie en Beatrice daar op dit moment ook zo over denken, valt te betwijfelen. Aan de strapatsen van hun moeder waren ze wel gewend, maar het schandaal rond hun vader maakt hun leven aan het hof wel erg zwaar. Hoe moet het nu met het huwelijk van Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi, dat voor komend jaar op de agenda staat? Haar oudere zus heeft nog op het nippertje met alle koninklijke pomp and circumstance kunnen trouwen. Misschien was het een vooruitziende blik, maar Beatrice kondigde eerder al aan dat ze voor een bescheiden feestje kiest, zonder rijtoer en trompetgeschal. Verstandige meid.

