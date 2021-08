Prince levert postuum een funky én actueel album

Pop

Prince

Welcome 2 America (NPG Records/Sony)

***

Als iets Prince kenmerkte, dan was het wel zijn perfectionisme. Werkelijk ieder optreden werd voorafgegaan door een drie uur durende soundcheck. En dan moest je het als medewerker niet in je hoofd halen om te zeggen dat iets niet mogelijk was.

Prince’s perfectionisme is wellicht ook de verklaring voor het feit dat in een kluis op zijn Paisley Park-landgoed naar verluidt nog duizenden niet uitgebrachte songs liggen. Het zouden songs kunnen zijn die de in 2016 overleden muzikant simpelweg niet goed genoeg vond.

Geen fan van Spotify

Maar de verklaring kan ook minder prozaïsch zijn. Prince zette zich zijn hele carrière in voor de rechten van de muzikant. Dat zijn vorige week verschenen eerste postume album Welcome 2 America meteen op Spotify staat, zou hij vast niet prettig hebben gevonden.

Ook lag hij regelmatig in de clinch met zijn platenmaatschappij. Zelf wilde hij wel drie of vier albums per jaar uitbrengen, terwijl de platenbazen om commerciële redenen één album genoeg vonden. Ook dat kan de oorzaak zijn waarom Welcome 2 America niet eerder werd uitgebracht.

Het is niet zoals vaak bij postume platen een verzameling demo’s, b-kanten en alternatieve versies van bekende songs, maar een volwaardig album van de muziekvernieuwer uit Minneapolis.

Prince nam de plaat in 2010 op, aan de vooravond van zijn Welcome 2 America-tournee. Twaalf funky songs zoals alleen Prince die kon maken, waarin regelmatig invloeden uit de jaren zeventig-soul en vooral de muziek van Curtis Mayfield doorklinken.

Profetische teksten

Wat opvalt is hoe maatschappijkritische Prince zich in de teksten opstelt. En dat de onderwerpen die hij aansnijdt elf jaar later nog allerminst gedateerd zijn. De discriminatie van Afro-Amerikanen, de overheersing van de muziekindustrie door witte mannen, de overdaad aan informatie waarmee we worden geconfronteerd; het is allemaal nog net zo actueel als de op de dag waarop de songs werden geschreven.

Soms lijken de teksten zelfs een profetische waarde te hebben. Zo repte Prince, zes jaar voor Trump tot president werd gekozen en de term ‘fake news’ gemeengoed werd, er al over dat ‘waarheid een nieuwe minderheid’ is geworden.

Hiss Royal Badness was een van de grootste muzikale genieën van zijn generatie en leverde klassieke popalbums als Purple Rain en Sign o’ the Times af. Maar door zijn enorme productie bevat zijn discografie met name in het tweede deel van zijn carrière ook mindere platen. Welcome 2 America valt nadrukkelijk niet in de categorie miskleunen.

Hot Summer is bijvoorbeeld een heerlijke funkstamper en op het rockende Yes laat Prince nog eens horen wat een briljante gitarist hij was. Het broeierige When She Comes, dat erover gaat hoe zijn geliefde eruit ziet als ze klaarkomt, past dan weer prima in de traditie van sensuele Prince-nummers als Kiss.

Rest de vraag wat de perfectionist Prince ervan zou hebben gevonden dat dit album alsnog is uitgebracht. We zullen het nooit weten, maar dit is zeker geen album waar hij zich voor had hoeven schamen.

