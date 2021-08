Preuts is uit, geil is in: Seks is terug in de film, maar nu gaan de mannen op de knieën

Alexia werkt als autobabe op een autobeurs. Uitdagend kronkelt ze over de motorkap van een nieuwe bolide. Ze weet hoe ze de overwegend mannelijke clientèle met sexy standjes op het harde, gladde staal kan verleiden. Julia Ducournau’s Titane, afgelopen maand winnaar van de Gouden Palm in Cannes en deze week al in de bioscoop, speelt met het clichébeeld van de vrouw die danst voor mannen.

Want wat als je het idee van de autobabe verder uitwerkt? Wat als de vrouw écht seks heeft met een auto? In Ducournaus bizarre mengeling van horror, fabel en koortsdroom beleeft Alexia een orgastische nacht met een Cadillac. Het gaat er ruig aan toe. De volgende ochtend zit ze onder de blauwe plekken, niet veel later blijkt ze zwanger van de luxeauto.

Titane is waarschijnlijk de meest wonderlijke film die dit jaar verschijnt, een body horror waarin het menselijk lichaam in verschillende vormen tot ons komt. Op het Filmfestival van Cannes nam het lichaam deze zomer sowieso een speciale plaats in: het wemelde in de films, die nu ook stuk voor stuk de Nederlandse bioscoop bereiken, van de naakten en de seksscènes. Geen seks onder de lakens, maar er bovenop, in het volle licht.

Titane

Zo koos Sean Baker, de Amerikaanse regisseur die eerder furore maakte met The Florida Project, voor zijn nieuwe film Red Rocket een voormalige pornoacteur als hoofdrolspeler. Simon Rex bleek er geen moeite mee te hebben om met zijn geslacht in beeld te verschijnen. In Amerikaanse studiofilms is dat ondenkbaar; de dichtgetimmerde contracten van acteurs beletten dat.

Vandaar dat er de nodige ophef was over de verschijning van Rex in Red Rocket, een Amerikaanse journaliste wilde van de acteur alle details weten: of we te maken hadden met zijn echte lid of een prothese? Vergelijkbaar was de heisa rond de twee lesbische nonnen die in Paul Verhoevens Benedetta de liefde bedrijven met een Mariabeeldje.

Het gaat om filmmakers die buiten het Amerikaanse studiosysteem om opereren en die zich een zekere vrijheid permitteren. Dat er onder die makers momenteel meer vrijheidsdrang te bespeuren valt dan anders, zou wel eens met de toegenomen preutsheid in Hollywoodfilms te maken kunnen hebben. Hollywood dealt vooral in superheldenfilms, en nu kan een spandexkostuum in neongroen best sexy zijn, maar dan heb je het ook wel zo’n beetje gehad.

Fier toont ze haar blote lijf

Nee, dan de Franse steractrice Léa Seydoux die in Wes Andersons The French Dispatch naakt poseert voor een schilder. Hier geen gedoe met strategisch geplaatste decorstukken. Fier toont ze haar blote lijf. Adam Driver steelt helemaal de show in Annette, het nieuwe, geheel gezongen liefdesdrama van de Franse cultregisseur Leos Carax. Driver zingt en beft tegelijk in de film. Er is hier sprake van een gezongen cunnilingus. Poëtischer kun je het bijna niet krijgen.

Driver voegt al zingend iets bijzonders toe aan zijn liefdesbetuiging, maar hij is zeker niet de enige man die in het hedendaagse filmlandschap op de knieën gaat voor de vrouw. Hetzelfde beeld zie je in Les Olympiades, de nieuwe film van Jacques Audiard over Parijse millennials die om elkaar heen draaien. In The Worst Person in the World van de Noorse regisseur Joachim Trier staat het (liefdes)leven van een jonge vrouw centraal, en wordt het zelfs expliciet benoemd. Julie uit Oslo schrijft op zeker moment een artikel dat ze op Facebook plaatst en dat viraal gaat. Titel: Orale Seks in het Tijdperk van #MeToo. De spijker op z’n kop, want in de nieuwe seksscènes die her en der te zien zijn, draait het niet om de penis, maar om de vagina. Cunnilingus heeft in al deze films fellatio verdrongen.

Menstruatieseks: gedurfd en om te lachen

Het klapstuk zie je in The Souvenir Part II, waarmee de Britse regisseur Joanna Hogg een prachtig vervolg maakte op haar semi-autobiografische studentenportret The Souvenir. De 23-jarige hoofdrolspeelster Honor Swinton Byrne beleeft als filmstudente Julie een onenightstand met een acteur. Opvallend detail is dat ze op dat moment menstrueert, maar dat zit een befpartij niet in de weg. Zelden zo’n vrijzinnige seksscène gezien, want als de acteur haar vervolgens op haar mond kust, zit Julies gezicht onder haar eigen menstruatiebloed. Joanna Hogg filmt het zo pardoes dat het een erg geestig effect heeft. Dubbel geslaagd dus deze vrijscène: menstruatieseks in beeld brengen in een publieksfilm is niet alleen uniek en gedurfd, er mag ook best om gelachen worden, het hoeft niet allemaal zo serieus te zijn in bed.

En om even in Engeland te blijven: daar is de Britse tv-serie Normal People, die nu eindelijk ook op de Nederlandse televisie is te zien, afgelopen jaar ingeslagen als een bom. Het gaat om de verfilming van de bestseller van de Ierse schrijfster Sally Rooney waarin twee scholieren een eerste, alles verzengende liefde beleven. Marianne en Connell, hypnotiserend gespeeld door de nieuwe sterren Daisy Edgar-Jones en Paul Mescal, worden ook na hun schooltijd gevolgd, als ze studeren, en de relatie uit gaat en weer aan en weer uit.

Normal People

Normal People is een serie vol prachtige liefdesscènes. Er is de eerste kus die, zoals ’t hoort, op een onverwacht moment komt. Je ziet de grootogige Marianne naproeven. Niet veel later volgt de eerste keer uitkleden en seks hebben, verwachtingsvol, kwetsbaar, lief. Seks is in Normal People niet iets wat de geliefden tussendoor doen, het krijgt de volle aandacht: de bewegingen, de geluiden, het licht dat op de naakte, witte lichamen valt. Het is zo goed gedaan, dat je je eigen eerste grote liefde opnieuw ervaart.

De serie, waaraan schrijfster Sally Rooney als coscenariste zelf meewerkte, laat de complexiteit van een romance zien, van een intieme relatie, en van gedachten die meewoelen en die het gevoel in de weg kunnen zitten. In Nederland is pas de helft van de serie te zien geweest, de tweede helft volgt nog, maar je begrijpt al wel waarom de Britten en masse voor de jonge geliefden vielen. En niet alleen de Britten, volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek is de laatste seksscène van Normal People, die we nog tegoed hebben, de hottest van dit moment. Preuts is uit, geil is in, zoveel is zeker.

Het is alsof het Hollywoodjuk wordt afgeworpen

En het is waarschijnlijk geen toeval: eenzelfde openheid ten aanzien van seks zagen we onlangs ook al in een andere Britse serie, I May Destroy You van de Brits-Ghanese scenariste en hoofdrolspeelster Michaela Coel. Het is een serie met een heel andere insteek, die je op een heel andere manier ervaart, maar ook hier draait het om het complexe karakter van liefde en seks met volop vragen over het bewaken van persoonlijke en andermans grenzen.

Het zijn dus niet alleen bioscoopfilms, maar ook televisieseries waarin je momenteel een hang ziet naar echte, sensuele, intieme seks die langer duurt dan een paar seconden. Aan de basis daarvan ligt vaak wederzijds verlangen. Het is alsof het Hollywoodjuk wordt afgeworpen. Te lang is er onechte seks te zien geweest, of helemaal geen seks, alleen wat beweging onder de lakens. Filmmakers gaan nu voor seks als integraal onderdeel van het leven. Ook verfrissend: mannen gaan voor vrouwen op de knieën in plaats van andersom.

Titane gaat donderdag in première in de bioscoop. Benedetta volgt op 14/10, The French Dispatch op 21/10 en Annette op 25/11. De andere genoemde bioscoopfilms krijgen nog een premièredatum. De Britse serie I May Destroy You is nog te zien op HBO via Ziggo. De laatste 2 afleveringen van de 4-delige Britse serie Normal People verschijnen op 26/8 en 3/9 op NPO3. Normal People is ook te zien via NPO Start.

Lees ook:

Een interessant taboe, homoliefde in het profvoetbal

Sommige films brengen de homoseksuele liefde expliciet in beeld, terwijl een kaskraker als ‘Call me by your name’ eigenlijk best preuts is. Belinda van de Graaf legt een aantal bekende homofilms langs de erotische meetlat.