Prettig onsentimenteel maar ook afstandelijk

Links op het toneel een eenvoudige doucheruimte, in het midden een ouderwetse huiskamer met ziekenhuisbed, rechts een eetkeuken. Erboven hangt een groot videoscherm, links beroert een celliste de snaren. Een oude man verwisselt zijn kleding voor een lichtblauwe pyjama. Drie andere spelers zitten klaar op keukenstoelen. Door de luidspreker heeft de directie ons een ‘veilige en deugddoende theateravond’ gewenst.

Grief & Beauty is het tweede deel van de Trilogie van het Private Leven, die regisseur en artistiek leider Milo Rau bij NTGent maakt. Het ziet er al net zo verraderlijk gewoontjes uit als het eerste deel, het adembenemende Familie. Maar hoe gewoon is gewoon eigenlijk? Ging het in Familie om de laatste avond van een gezin en zijn collectieve zelfmoord, hier is het uitgangspunt de euthanasie van een verder anonieme Johanna B.

Omdat elk mens uniek is wil Rau in deze trilogie het authentieke, het bijzondere van alledaagsheid in theater vatten. Ditmaal rondom een, wederom, voorgenomen dood. Wel wordt tegen het einde, op haar eigen verzoek, het serene, stervende gelaat van Johanna B. op scherm getoond. Verder is de voorstelling een afwisseling van al dan niet muzikaal ondersteunde associaties en herinneringen van het viertal op de vloer. Geregeld met hun gezicht in close-up in beeld.

Zwarte gat

De kleine prins komt voorbij, een achtergrond in Sierra Leone, de evergreen I did it my way, het astronomische zwarte gat, het mooie van wolvengehuil, een rolletje in een quiz, maar ook het vervagen van herinneringen. Intussen wordt gestofzuigd, de oude man gewassen en in bed gestopt met tussendoor een flard vertelling omtrent Johanna B.

Het geheel is, net als Familie, prettig onsentimenteel. Dat doet deugd. Tegelijk blijft de voorstelling op afstand. Op de een of andere manier wil het geen organisch geheel worden, deels door onbedoelde stijlbreuken. Zoals het overduidelijk nagespeelde toneelstukje in het decor – met zelfs een zinnetje “Bent u er klaar voor?” – tegenover de bedoelde echtheid van zogenaamd ter plekke opkomende, persoonlijke gedachten.

Rau wil de rouw en schoonheid (waarom overigens niet voor een Nederlandse titel gekozen?!) laten beleven van waar leven en dood elkaar dicht naderen. Daarvoor blijft de samenhang tussen het gegeven van de euthanasie en de erg devoot verwoorde invallen van de vier spelers wat al te willekeurig, de onderlinge betrokkenheid te gekunsteld.

Theater dat appelleert aan verbeeldingskracht wordt het niet. De kalme sfeer straalt wel uit hoe vanzelfsprekend euthanasie bij het leven kan horen. Dat is mooi meegenomen.

Lees ook:

‘Nee, wij romantiseren zelfdoding niet’

Voorstellingen van Milo Rau zorgen altijd voor ophef. De Zwitserse regisseur liet eerder kinderen het leven van misdadiger Marc Dutroux naspelen en riep teruggekeerde Syrië-strijders op auditie te doen voor een stuk. Met Familie ging hij echt te ver, vinden critici.