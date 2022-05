Prestige en spektakel: filmfestival Cannes is kerk en kermis ineen

‘The church of cinema’, zo omschreef de Amerikaanse regisseur James Gray het filmfestival van Cannes afgelopen week. De kerk van de cinema, de hoogmis van de film, het zijn kwalificaties die vaker worden gebruikt voor de competitie om de Gouden Palm. Journalisten verdringen zich om de 21 films te duiden die door de strenge selectie zijn gekomen; een mix van veteranen en talentvolle nieuwkomers.

Vakbladen als Variety en Screen International brengen tijdens het festival dagelijks gratis edities. Vooral de jury van filmcritici die is samengesteld door Screen Daily en die dagelijks sterren uitdeelt aan nieuwe films, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De film die tot nu toe de meeste sterren verzamelde, is het Zuid-Koreaanse Decision to Leave, een stilistisch uitbundige politiethriller van Park Chan-wook. En zo wordt er druk gespeculeerd: zullen de Koreanen na Bong Joon-ho’s Gouden Palm-winnaar Parasite opnieuw toeslaan?

Maar Cannes is natuurlijk meer dan de kerk van de cinema, het is ook een kermis. Iedereen wil hier gezien worden, liefst in een glitterjurk op de rode loper. Zoals de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager die aan haar 15,9 miljoen volgers op Instagram liet weten: “My first time in Cannes and it was a dream.” TikTok is een van de nieuwe sponsors van het festival, vandaar dat de make up-artieste werd ingevlogen, voor een live sessie op de sociale media-app.

Epische superjachten voor de kust

Je zou het gespletenheid kunnen noemen. Aan de ene kant van de Boulevard de la Croisette gaat Ruben Östlunds Triangle of Sadness in première, een satire op de modewereld en de superrijken. Aan de andere kant liggen er voor de kust van Cannes epische superjachten waar premièrefeestjes worden gehouden, of waar de rijken der aarde zomaar wat ronddobberen. Om erbij te zijn.

Hollywoodster Tom Cruise vierde de première van zijn nieuwe Top Gun-film in Cannes. Als presentje liet het festival acht gevechtsvliegtuigen uitrukken, precies op het moment dat Cruise de rode loper naar het festivalpaleis betrad. De actie genereerde wereldwijde publiciteit, niet alleen voor de film en het festival, ook voor het leger dat nauw betrokken was bij de totstandkoming van het actiespektakel. Een fors deel van het filmbudget van 152 miljoen dollar ging naar het huren van geavanceerde gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine.

En wat deed Julia Roberts opeens in Cannes? De Hollywood-actrice had geen nieuwe film te promoten, maar betrad de rode loper als uithangbord van Chopard, het Zwitserse luxemerk van horloges en sieraden. Roberts droeg een zwarte jumpsuit van Louis Vuitton, die er eenvoudig uitzag, maar natuurlijk bedoeld was om de aandacht te vestigen op het fonkelende juweel om haar hals. Een joekel van een diamant. Ontworpen door Chopard.

Iedereen wil gezien worden

Ook de Franse stervoetballer Kylian Mbappé toonde zich deze week op de boulevard. Hij kwam zijn nieuwe, duizelingwekkende contract met Paris Saint-Germain vieren in Cannes, samen met vriend en collega Achraf Hakimi. Het duo logeerde in Hôtel Martinez, een van de luxehotels met uitzicht op zee. Georgina Rodriguez, de vriendin van die andere stervoetballer Cristiano Ronaldo, werd er ook gesignaleerd.

Wie een indruk wil krijgen van wat er zich achter de façades van al die luxehotels in Cannes zoal afspeelt, is er Soy Georgina. In de Netflix-documentaire reist Georgina Rodriguez in een privéjet naar Parijs, op zoek naar een jurk voor Cannes. Met film heeft het niks te maken, iedereen wil hier gezien worden.

Beeld uit Tori et Lokita (2022) van de gebroeders Dardenne Beeld Filmfestival Cannes

Geen ander festival heeft die aantrekkingskracht, Cannes is kerk en kermis ineen. In de films die kans maken op de prestigieuze Gouden Palm wordt de condition humaine besproken. Het gaat dit jaar nadrukkelijk over arm en rijk, niet alleen in Ruben Õstlunds Triangle of Sadness, waarin een zinkend superjacht figureert, ook in de aangrijpende nieuwe film van de Belgische broers Dardenne.

In Tori et Lokita volgen we twee jonge Afrikaanse vluchtelingen, kinderen nog, die aangespoeld zijn in België en daar zonder papieren door een hel gaan. De karaoke die ze samen inzetten, om voor een paar euro de klanten in een restaurant in de juiste stemming te brengen, mag gerust een van de ontroerendste momenten van het festival heten, pure betovering. Het is even met je ogen knipperen als je na de kerk de kermis weer in moet.

Het filmfestival van Cannes duurt nog tot en met zaterdag 28 mei.