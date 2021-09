Presentatoren Khalid & Sophie dreigen als kop van Jut te stranden

Het voelt alsof het deze week al erop of eronder kan zijn voor Khalid & Sophie. De nieuwe talkshow in de vroege avond werd vorige week door kijkers en pers extra kritisch bekeken, omdat de lat door BNNVara zelf ook extra hoog was gelegd.

Voorganger De Vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer werd eind vorig seizoen immers abrupt weggebonjourd als zijnde niet urgent genoeg. En misschien had de omroep ook te veel last van het gemak waarmee met name Ekiz haar persoonlijke opvattingen uitdroeg, die niet altijd strookten met de signatuur van BNNVara.

Hoe dan ook: de uitgesproken wens om verder te gaan met ‘één presentator die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag voert én bepaalt’ lijkt vooralsnog niet vervuld. Bijzonder en spannend en bepalend was het allemaal nog niet, om het mild te formuleren.

Een teleurstellend hoog inteeltniveau

Ronduit teleurstellend was zelfs het hoge inteeltniveau. Bij Sophie Hilbrand schoof meteen haar vroegere Op1-partner Hugo Logtenberg aan tafel, terwijl jurist Khalid Kasem sprak met Royce de Vries (de zoon van Peter R.), met wie hij samen een advocatenkantoor runde.

Echt dieptepunt was een niet grappige en niet eens melige quiz rond Heel Holland Bakt. Je kunt als redactie vinden dat je aandacht moet schenken aan het jubileum van dit succesprogramma, maar als je geen leuk idee hebt, doe het dan gewoon niet. Niemand zal denken: hé schande, ze deden niets aan tien jaar HHB. Maar om nu de als interviewer al onervaren Khalid ook meteen voor de leeuwen te gooien als quizmaster, dat kun je gerust scharen onder het hoofdstuk redactionele blunders.

Is met Khalid & Sophie het middel nu erger dan de kwaal die De Vooravond – blijkbaar – was? Of houden we het nog even op een ander gezegde, dat zegt dat alle begin moeilijk is? Voor de presentatoren in kwestie is dat natuurlijk zo. Maar voor de redactie is de kijkcijfercurve van de eerste week (van 699.000 kijkers op maandag werd na twee dagen slechts 372.000 aangetikt) er helemaal eentje waarmee je zeker bij een commerciële omroep acuut naar de Rexona zou grijpen.

Johnny de Mol zoekt geen discussie maar harmonie

Vanaf maandag komt er vanuit die commerciële hoek nog een concurrent bij op de vroege avond, een talkshow met de onvermijdelijke Johnny de Mol, op SBS6. Het heet HLF8 en volgens de eerste berichten schijnt De Mol de gewaagde invalshoek te kiezen om niet de discussie te zoeken, maar de harmonie. Of deze aanpak spannend genoeg is om Khalid & Sophie de nekslag te bezorgen? We gaan het zien.

En al het geëxperimenteer: het lijkt onvermijdelijk. Want een algemeen als waardevol ervaren talkshow, als broodnodige verdieping naast EenVandaag, de journaals en Nieuwsuur, een vast punt op de avond waar je geïnteresseerd naar uitziet, dé tafel van het land: Hans Klok tovert hem niet zomaar uit de hoge hoed. De formule blijft de heilige graal voor zowel kijkers en makers.

Maar je kunt je afvragen, nu er het afgelopen jaar zo is geïnvesteerd in Op1-duo’s, waarom je met deze poule van presentatoren niet een Op1 Vroeg en een Op1 Laat zou maken. Of – als je het verschil subtiel genoeg uit je mond krijgt – een Op1 Light en een Op1 Laat? Met een driedubbele, brede en zware redactie, bomvol journalisten. En ook een enkele grappenmaker, of vooruit, een urgente quizzenmaker aan boord. Lijkt me ook het experiment waard.