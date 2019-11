Powneds ‘Onrecht’ is rampzalig slecht

Nu Rutger Castricum zijn wilde haren kwijt is, investeert omroep Powned in nieuwe plaaggeesten voor sensatie-tv. Sinds dit seizoen maken Dennis Schouten (23) en Bram Krikke (25) het programma ‘Onrecht’, een parodie op hulp-tv-programma’s. Ze willen verongelijkte mensen alsnog hun recht laten halen én benoemen steeds de banaliteit daarvan: “Tranen, vechten, alles voor de views”, zeggen ze geregeld. Lukt dat ‘recht halen’ niet, dan noemen ze hun programma gewoon zelf ‘heel slecht’.

En slecht ís het. De conflicten waarin zij ingrijpen zijn zó mager onderzocht dat je je afvraagt of je wel naar de goede kant zit te kijken.

Twee woensdagen geleden gingen ze langs bij een Limburgse kringloopwinkel die een paar dames de laan had uitgestuurd. De dames bleken zowat een knokploeg. De aangevallen vrouw en man leken plausibele redenen te hebben voor het ‘ontslag’, maar Dennis en Bram hadden nu eenmaal een kant gekozen.

Dat het knokken werd, dát was hun doel, zeggen ze met hun ironische meta-toontje. “Jullie maken wel een k-programma”, zegt de kringloopwinkel-man, en dat beaamt Bram volmondig.

Vechten in de kringloopwinkel.

Deze woensdag was het weer rampzalig – je zou dat ook humor kunnen noemen maar ik kan er niet om lachen. Ene Anita liet bij haar hondje een gebitsreiniging doen en anderhalve week later was het dood. De behandelende vrouw had het beestje verdoofd met een pasta en daarna kreeg het epileptische aanvallen. “Is het geen allergische reactie van de hond? We kúnnen even onderzoek doen?”, vraagt Bram aan Dennis. “Nee joh, wij zeggen gewoon ‘moordenaar’. Het is televisie hé.” Zij wachten de (onherkenbaar in beeld gebrachte) vrouw op en duwen wat, tot zij de deur achter zich dichttrekt. Dat was het dan. En Anita vond het goed zo.

Vechten met een 'hondenmoordenaar'.

Maar dit is niet goed. Conflicten worden alleen maar opgepookt, er is geen hulp. Dit is een stelletje post-pubers dat zijn vrijblijvende YouTube-trucjes nu in het echte leven over de rug van echte mensen uitvoert.

Natuurlijk is mijn kritiek de reactie die ze willen uitlokken, rebels en anti-conformistisch als ze zijn. Alle kritiek glijdt toch wel van hen af, want ze hebben hun programma zelf al slecht genoemd en zich semi-kwetsbaar opgesteld. Laat ik dat trucje ook toepassen: ik ben dus een moralist. Hoef je mij dat niet meer te verwijten.

Hun teflonlaag lijkt onderdeel van henzelf te zijn geworden. Aan ‘mediatalent’ Bram Krikke (YouTube’er, twee radioprijzen dit jaar, nu gewild in Hilversum) kleeft de ironie van zijn hele generatie als een vlassig snorretje aan zijn bovenlip. Alles is lelijk en gênant in zijn video’s, het ongemak viert hoogtij zonder dat hij het vergoelijkt met een glimlach. Op zich best knap ook.

De rechtlijnige verslaggever Schouten stelde zich op een andere manier al kwetsbaar op. Hij kreeg eind maart tijdens opnames voor ‘Veronica Inside’ een tia en plaatste de beelden ervan online. In de auto zegt hij dat hij zijn linkerbeen en -hand niet meer voelt, en slaat vervolgens alleen nog wartaal uit. Pijnlijk, maar slim. Hij is er nu niet meer op te pakken. Krikke begreep zelfs dat hij maar eens moest ophouden met zijn tia-Dennis-grappen. Voor een moralist gloort er hoop.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.