Power of the Dog leidt bij de Oscars met twaalf nominaties, Jane Campion schrijft geschiedenis

De Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion heeft voor haar western The Power of the Dog de meeste Oscarnominaties gekregen, twaalf in totaal. Dat werd dinsdagmiddag bekend gemaakt door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die jaarlijks de Oscaruitreiking organiseert.

Campion is in de running voor onder meer beste film, regie, en scenario. Daarmee schreef ze meteen Oscargeschiedens: Campion is de eerste vrouw die voor de tweede keer is genomineerd in de categorie beste regie. In 1994 kreeg ze dezelfde nominatie voor The Piano, maar won de Oscar toen niet. Ook maken maar liefst drie van Campions acteurs kans op goud, hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch en bijrolspelers Kodi Smit-McPhee en Jesse Plemons.

The Power of the Dog sleept tien nominaties in de wacht. Beeld RV

Cumberbatch als stoere cowboy

The Power of the Dog is een pakkend psychodrama over giftige mannelijkheid, gesitueerd in het Montana van 1925, met Cumberbatch in de rol van de stoere cowboy die zijn gevoel maskeert met wreed gedrag. Campion laat zien hoe homoseksualiteit verborgen gaat achter homofobie en in dit geval ook vrouwenhaat.

The Power of the Dog wordt met 10 nominaties op de voet gevolgd door Dune, het science fiction spektakel van de Canadese Hollywoodregisseur Denis Villeneuve dat zich grotendeels afspeelt op de gevaarlijke woestijnplaneet Arrakis.

In de categorie beste actrice neemt de Engelse Olivia Colman, genomineerd voor de Elena Ferrante-verfilming The Lost Daughter, het op tegen Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Kristen Stewart (Spencer) en Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Olivia Colman in The Lost Daughter. Beeld RV

Als beste acteur komen naast Benedict Cumberbatch in aanmerking: Javier Bardem voor Being the Ricardos, Andrew Garfield voor de Netflix-musical Tick, Tick… Boom!, Will Smith voor King Richard en Denzel Washington voor de Shakespeare-verfilming The Tragedy of Macbeth.

De 94ste Oscaruitreiking vindt plaats in de nacht van 27 op 28 maart. The Power of the Dog is te zien op Netflix.

