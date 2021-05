Polderend en modderend stuurt de NPO ‘Andere Tijden’ het verleden in

Wat zou ik graag aankondigen dat er een schrandere, radicale oplossing is bedacht om ons publieke omroepbestel naar een gouden toekomst te loodsen. Maar aangezien dit – nog – geen land van bloedige revoluties is, zal het in Hilversum nog wel even gaan zoals het gaat. Polderend en modderend blijven voorlopig dertien omroepen via de beeldbuis tot u komen, drie kanalen sterk. Geen andere tijden in zicht.

Ai. Dit laatste zinnetje lijkt helaas ook een letterlijke waarheid te worden: het prijswinnende, relevante geschiedenisprogramma Andere Tijden wordt het slachtoffer van de verjongingspaniek bij de Nederlandse Publieke Omroep. In De Vooravond donderdag kreeg NPO-directeur Frans Klein al de wind van voren over de bezuinigingen bij journalistieke en informatieve programma’s als Radar, Opsporing Verzocht, Dokters van Morgen. En toen moest het overlijdensbericht van Andere Tijden nog komen, ’s avonds laat bij het AD.

Ontroering en beleving

Andere Tijden (NTR) is met z’n 21 lentes een volwassen programma in de categorie ‘klein maar fijn’, waartoe genoemde NPO-directeur zelf toch ook graag zal willen horen. De kijkcijfers zijn niet altijd enorm, maar het ontroeringsniveau en de beleving van de kijkers wel. En dat zijn tegenwoordig toch ook van die belangrijke woorden in Hilversum?

Hadden tv-columnisten nog vaker lovend over Andere Tijden moeten schrijven? Je moet en wilt als recensent natuurlijk je aandacht verdelen over het hele tv-aanbod. En kiezen voor Andere Tijden voelt als het je er gemakkelijk van af maken: een column over dit programma wordt altijd leesbaar en interessant. Hoe kan het anders, als het de redactie iedere keer lukt om vanuit de actualiteit op een heldere, intelligente, vaak humorvolle en poëtische wijze naar het recente verleden te kijken?

Over vrijwel iedere aflevering had ik simpelweg kunnen roepen: ga kijken, het was weer zo boeiend, zie hoe ons land ons land is geworden! Neem de recente Andere Tijden-special De Nacht van de Verkiezingen. De verrukkelijke aflevering over het weer, op Oudejaarsavond 2018. De ode aan de zorg in oktober 2020. Op hoeveel scholen worden afleveringen van Andere Tijden gebruikt als perfect lesmateriaal?

Amusementsprul

Maar nu staat het gedegen programma in een stoffige arena tegenover een eendagsvlieg als Showcolade. Ja, chargeren kun je leren. Je zou Omroep MAX bijna bedanken voor de timing van dit amusementsprulletje.

En dat alles omdat de Publieke Omroep net als zoveel andere bedrijfstakken en media in dit land worstelt met de veranderende consumptiepatronen van zo’n beetje alle generaties. Het reguliere kijkerspubliek wordt trouwer, maar ook steeds ouder. Om meer jongere kijkers te lokken lijkt de formule: water bij de wijn. Informatiegehalte omlaag, amusementspeil omhoog.

Een veel radicaler besluit zoals Denemarken nam – waar grofweg is besloten: de tv geven we prijs aan de oudere kijker, de jongeren bedienen we wel via internet – zit er hier nog niet in.

Klein deed hieromtrent een interessant Maarten Luthertje, door te zeggen dat hij niet anders kan: “De remmende factor is: er wordt nog heel veel lineaire tv gekeken, vergeleken met de landen om ons heen”. Trouw op de bank zitten, met gids en afstandsbediening, een remmende factor? Het is een ook manier van kijken.

