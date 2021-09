Polderen en schipperen in de duinen om toch een beetje van de Formule 1 te kunnen genieten

Tja, kom er maar eens uit, als je dit weekend het liefst met geheel je hart en je ziel en je verstand onbekommerd zou willen genieten van de Nederlandse Formule 1. Of desnoods enigszins bekommerd. Het knaagde gisteren in deze krant al aan de katholiek Stijn Fens, maar ook voor een oud-protestant als ik is het handenwringen. Zelfs al kreeg het racefestijn van de door Onze Lieve Paulus zo gerespecteerde overheid op zo’n beetje alle fronten groen licht. En vind je Max Verstappen gewoon geweldig.

Woensdag hielp Jinek mij een heel eind door de bocht, vooral dankzij de immer sympathieke Jan Lammers. Als hij zijn jeugdherinneringen aan de grand prix opdiept, vertelt hoe hij als jochie al ademloos keek naar de sleutelende monteurs, dan krijgen zijn ogen een natte glans waarin je gewoon een aardig mens weerspiegeld ziet.

Het mag niet, maar het kan wel

En ik besefte dat ik best houd van consequent zijn, maar dan vooral als eigenschap bij anderen. Zo nu en dan zelf een beetje smokkelen en schuins marcheren: het maakt het leven een stuk interessanter. Zoals ooit een Marokkaanse gids zei, toen ik verbaasd ontdekte dat in haar land wijn wordt geproduceerd: “Nee, het mag niet, maar het kan wel”.

Zoiets dus. Tijdens een lange Jinek-uitzending vanaf het circuit in Zandvoort zweefde in het begin de geest van ‘oei, we moeten wel polderen in de duinen’ nog even boven de tafel. Kon je burgemeester Moolenburgh weer horen zeggen dat hij zeker begrip heeft voor de tegenstanders, maar die waren niet aan tafel genood. Jan Lammers begreep ook best dat een Zandvoortenaar baalt als hij dit weekend zijn strandhuisje moeilijk kan bereiken, maar toonde vooral compassie voor de fans die huilen omdat er niet genoeg toegangskaartjes zijn.

Eva Jinek deed een serieuze poging een moreel gevoel aan te spreken: mag je zo’n evenement doorzetten als vergelijkbare festivals niet mogen? Weinig weerklank. De - mooi bedachte - slogan van Heineken: ‘Dit is het rondje waar we 36 jaar op hebben gewacht’, wordt gewoon uitgeserveerd. Al keek stikstofprofeet Johan Vollenbroek soms neer op het gezelschap. Zwijgend, vanaf een scherm, hij was slechts decorstuk.

Atlas probeerde met ‘Zandvoort’ naar kijker te hengelen

‘Is de F1 een zegen voor het milieu?’ Wetenschapsprogramma Atlas probeerde woensdag zijn voordeel te doen met de controverse rond ‘Zandvoort’ door met deze vraag naar kijkers te hengelen. Een beetje zoals een roddelblad lezers lokt met een ankeiler als ‘Gaat de koning vreemd?’. Om dan op de binnenpagina’s te schrijven: ‘Nee, hoor’.

Ook bij Atlas was de conclusie nee. Je kunt niet zeggen dat de Formule 1 het milieu goed doet. Al komen er positieve dingen uit voort, aangezien het de essentie van de sport is geworden om zo veel mogelijk energie uit een druppel benzine te halen. En nieuwe technische hoogstandjes vinden hun weg in andere sectoren. Zo werd verteld over een niet bij naam genoemd ziekenhuis dat de hulp inriep van pitstop-experts om de overdracht van patiënten van operatiekamer naar ic te verbeteren. Er zouden nu 50 procent minder fouten worden gemaakt. En vondsten op het gebied van de aerodynamica helpen om in de supermarkt de koude lucht beter in de koelschappen te houden.

In plaats van een (te) kort en wat vluchtig item had Atlas over dit soort positieve zaken beter een lange special kunnen maken. Menige gewetensbezwaarde was er blij mee geweest.