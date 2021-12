Podiumkunst trok in eerste coronajaar maar een kwart van normale aantal bezoekers

Dat de pandemie en het coronabeleid een krater sloegen in de podiumkunst, is bekend. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien hoe diep die krater is. In 2019 gingen bijna 20 miljoen mensen naar het theater of de concertzaal, in 2020 waren dat er nog maar 5,3 miljoen. De bezoekersaantallen zijn dus met bijna driekwart gedaald in het eerste jaar van de pandemie.

De helft van alle voorstellingen werd afgeblazen vanwege de gedwongen sluiting van de theaters. Op momenten dat de zalen wel open mochten, kon vaak maar een derde van de stoelen worden bezet, vanwege de afstandsmaatregelen. In het begin van de crisis speelden artiesten soms voor maximaal dertig of honderd mensen.

Bij popmuziek – die normaal gesproken zo’n 7,5 miljoen concertbezoekers trekt – was de kaalslag het grootst. In 2020 konden nog maar 1,8 miljoen mensen van een concert genieten. Ook de meeste grote popfestivals werden afgelast. Ook bij musical, klassieke muziek, cabaret, toneel, dans en literaire activiteiten ging het bezoekersaantal drastisch omlaag.

Van elke euro was 18 cent overheidssteun

De inkomsten die de podiuminstellingen uit kaartverkoop halen, daalden net zo hard mee: met 70 procent. Veel kosten moesten desondanks wel gemaakt worden. De huur moet betaald en ook in een halflege zaal moet de verwarming aan. Op personeel is bezuinigd, vooral op ingehuurde krachten. Van hen hoefde een kwart niet meer te komen en de rest zag zijn werkuren met de helft krimpen. Het aantal mensen in loondienst nam af met 14 procent.

Alleen door overheidssteun konden de meeste podia het hoofd boven water houden. Elke verdiende euro in deze sector bestaat voor 18 cent uit steun. Professionele podia waren in 2020 goed voor een totale opbrengst van 663 miljoen euro – inclusief coronasteun. Dat was in 2019 nog ruim 900 miljoen euro.

Bijna de helft van de podia heeft programma’s gestreamd, dus virtueel aangeboden, maar hoeveel publiek die activiteiten hebben getrokken is niet bekend.

Ook dit jaar drukken de coronamaatregelen een negatieve stempel op de bezoekersaantallen in de podiumkunsten. Tot nader order blijven de deuren van poptempels, cabaretpodia, theaters en andere podia gesloten.

