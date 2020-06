Podcast ‘De laatste dans’ is meesterlijke spanning op z’n Limburgs

Gisteren stonden er 800 kilometers op mijn programma, maar de autorit had dubbel zo ver mogen zijn. Het asfalt vloog voorbij dankzij de podcast ‘De laatste dans’ (NTR/NPO Radio 1), een knap in elkaar gestoken luisterdocumentaire over de zoektocht naar een wegloper. Spannend, intrigerend, verslavend. De televisie niet gemist, ik had genoeg aan de beelden in mijn hoofd, dus voor deze keer maak ik een uitstapje naar een podcast.

Oké Bas, nu wel even goed nadenken welke details je hier wel en niet verklapt. Want dat je zo gemakkelijk verslingerd raakt aan ‘De laatste dans’ komt doordat de makers meesters zijn in het oplichten van tipjes van de sluiers. Steeds weer denk je: hé, wat zegt die en die persoon nu, het zou toch niet zo zijn dat…? Zinderende suspense, en dat in een Limburgs universum.

Die makers zijn de Venlose schrijver en ­muziekmaker Frans Pollux en eindredacteur Marion Oskamp van de NTR. En de persoon om wie het allemaal draait in dit waargebeurde verhaal is ene Uwe. Een Duitser – een Pruus in het Limburgs – die vele jaren in Roermond woonde en daar helemaal thuis was. Zo hoorde hij bij het meubilair van het café van Resi Coumans, dat de briljante naam ‘Resistent’ heeft. Heerlijke woordspeling, daarmee krijg je mij sowieso al over de drempel.

Hier in Resistent, op een kille winterdag in 2013, vertelt onze Uwe aan al zijn vrienden dat hij ziek is, terminaal zelfs en dat hij zijn laatste weken wil slijten op een zonnig eiland. Er wordt gehuild, gevloekt, maar het is wat het is. Of toch niet? Heeft Uwe op Gran Canaria de zon definitief in de zee zien zakken? Of is dit een typisch gevalletje van vertrokken met de Noorderzon?

Zanger Frans Pollux kwam het mysterie op het spoor toen cafébazin Coumans hem vertelde geen fan te zijn van Pollux’ grote hit ‘Hald mich ’s vas’. Waarom niet? Het herinnerde haar aan die laatste avond met Uwe. Ze had met hem gedanst op het lied en dat moment had bij haar een bittere nasmaak achtergelaten. Want inmiddels geloofde ze Uwe’s verhaal niet meer. Pollux hoorde Coumans uit, besloot op zoek te gaan naar de waarheid en trakteert ons nu op een knap gemonteerd verslag van zijn speurwerk.

Stukje bij beetje ontrafelt hij het karakter en de levensloop van Uwe. En dat is iets dat na een paar afleveringen ook de luisteraar een bijsmaak dreigt te bezorgen: hoe zit het met ’s mans privacy, mag je wel zo veel details over een persoon de ether in slingeren? Want er wordt Uwe nogal wat aangewreven. En hoewel zijn achternaam niet wordt genoemd, googelt de oplettende luisteraar zo een foto van deze Pruus tevoorschijn.

Vooralsnog is het geruststellend dat Pollux na een tijdje zelf het probleem ook aankaart: is zijn zoektocht inderdaad wel ethisch? En een definitief standpunt over deze kwestie kan vrijdag worden geveld, want dan komt de zevende episode online, de slotaflevering die al eerder af was, maar moest worden teruggetrokken, omdat Pollux’ gespit leidde tot nieuwe ontwikkelingen.

Tenminste, als dit echt zo is: gewiekst als Pollux is in het monteren en suggereren, is dit verhaal over de laatste aflevering misschien wel verzonnen, voor nog meer spanning in aanloop naar de climax. Van mij mag het. En vrijdag heb ik weer een autorit voor de boeg, dan kan ik ongestoord de ontknoping meemaken. Verheugenis alom.

