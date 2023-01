‘Planet Finance’ over de beurshandel is een serie die we allang hadden moeten hebben

“Beleg jij?”, was de nieuwsgierige reactie op oudjaarsavond. Plotseling spitste iedereen aan tafel de oren. Tja, ik probeer weleens wat, op kleine schaal, en oefen vooral in emotiebeheersing. (Bij koersstijging niet hebberig kopen, bij daling niet paniekerig verkopen.) Maar ja… ik weet bijna niets van de achterliggende mechanismen, en zal niet de enige zijn.

Dat een ramp niet per se dalende koersen betekent bijvoorbeeld. En dat handelaren elke ‘goeie crisis’ lekker meepikken en steenrijk worden van de grote, paniekerige fluctuaties. “Mijn beste handelsdag ooit was 9-11, en ik vind het verschrikkelijk”, zegt oud-oliebelegger Bob Iaccino semi-beschaamd in Planet Finance (VPRO). Beleggen is populair sinds de lage rentes, en de complexe financiële wereld heeft op het gewone leven een grote invloed, zoals de kredietcrisis in 2007 al bewees. In deze nieuwe serie is er eindelijk eens iemand die die wereld rustig en concreet uitlegt. Stiekem een hele opluchting voor velen, vermoed ik.

Slimme sleutelfiguren

Gouden Kalf-winnend regisseur Marije Meerman (Tegenlicht) duikt in het zesdelige Planet Finance helemaal vanaf de basis in de wereld van de financiële markten, van aandelen, valuta en futures bijvoorbeeld. Met warme, aangename stem in de voice-over neemt ze je stapsgewijs mee, zonder een college te geven. Ze vertelt een spannend verhaal over een wereld die we hebben geschapen en die ons is ontgroeid. Wat heel goed werkt, is dat ze steeds slimme sleutelfiguren vindt die het werk deden of doen met de voeten in de modder van die ‘planeet’.

Voormalig beurshandelaar Dan Dicker in 'Planet Finance'. Beeld

Zo interviewt ze twee voormalige beurshandelaren van het Wall Street uit de jaren zeventig, die nog de geur van zweet en rook op de beurs kenden, en het spuug van hun jasje moesten vegen. Echt niet van deze tijd, de handel vindt nu digitaal plaats in cleane datacenters. Maar de principes zijn hetzelfde. “De nachtmerrie van een belegger is wakker worden met het nieuws: het is vrede”, zegt Michel Marks.

Het moeilijkste spel op aarde

De beurs gedijt bij onrust, en ook het werk is er op het scherp van de snede. Dan Dicker: “Het was alsof je je ballen op tafel legde en een ander een mes gaf. Je moest je zaakje net op tijd van tafel trekken. Elke dag.” Denise Shull, ex-handelaar en neuropsycholoog, noemt die handel “het moeilijkste spel op aarde” vanwege het omgaan met risico en onzekerheid, en coacht nu handelaren die aan de stress bijna ten onder gaan.

Meerman spreekt een natuurkundige die met zijn bedrijf de snelste is in het doorgeven van financiële data van de beurs van Tokio (de eerste dagopener) naar de beurzen van Europa en Amerika. In die microsecondes waarin koersen nog verschillen, maakt de geautomatiseerde flitshandel miljarden euro’s winst. Het vliegwiel wordt steeds groter.

De beurs draait allang niet meer om waarde creëren en de prijs bepalen van grondstoffen als olie en goud, maar leidt als een monster een eigen leven. Planet Finance verhoudt zich nu tot (de reële economie van) planeet Aarde als een voetbal tot een knikker. Je snapt ook beter hoe die kleine beleggers kan vermorzelen, zoals volgende week zal blijken. Deze serie hadden we eigenlijk allang moeten hebben. Hij is een aanrader voor ieders financiële opvoeding, en hij is geen straf ook.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.