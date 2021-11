Plakshot kan nog niet tippen aan zijn satirische voorganger

Plakshot heet de nieuwste show in de lange absurdistische traditie van de VPRO. Vooralsnog een enigszins wankel experiment. Te lange items, te lage grapdichtheid en een verkeerd decor. Als dit programma een blijvertje wordt, wat ik niet geloof, moet er nog heel wat gebeuren voordat het kan tippen aan zijn satirische voorganger Zondag met Lubach.

Het succes van Arjen Lubach was te danken aan een mix van uitputtende research en vlijmscherpe scherts. Het decor was een simpele desk, waarachter Lubach excelleerde met puntige grappen. Een humoristische nieuwsshow, op Amerikaanse leest geschoeid.

Misschien is het niet helemaal eerlijk Plakshotpresentator Roel Maalderink te vergelijken met Arjen Lubach, maar als kijker doe je het onwillekeurig. En er zijn nu eenmaal wetten waaraan televisie-satire moet voldoen. De belangrijkste zijn scherpte, snelheid en verrassing. En precies die ingrediënten ontbreken te dikwijls in dit nieuwe VPRO-format.

Grappen ontbraken geheel of waren flauw

Zondagavond een slepend item over vaccineren en over de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Grappen ontbraken geheel of waren flauw. En dat terwijl de titel juist verwijst naar een Hilversumse vakterm die het tegenovergestelde beoogt: met een plakshot verlevendigt een programmamaker zijn beeldmateriaal.

En nu ik toch bezig ben: het decor, Maalderinks huiskamer, is te rommelig. Een bank, een kast, een eettafel, een kledingrek, het vraagt allemaal te veel aandacht. En dan scharrelt op de achtergrond, in een onduidelijke rol, ook nog een broer van Maalderink rond. Huiselijkheid als satirisch stijlmiddel, terwijl de grap nu juist is dat huiselijkheid en satire zelden samengaan.

Plakshotpresentator Roel Maalderink in een parodie op Gijs Rademaker.

Is er dan echt niets aardigs te vertellen over Plakshot? Toch wel. Ik heb alle vier de afleveringen tot nu toe gezien en eervorige week was er een onderwerp dat in de combinatie verrassing, scherpte en snelheid redelijk goed scoorde. De presentator poneerde de stelling dat je de Biblebelt niet de schuld kunt geven van de oplevende coronapandemie, een gemakzuchtig frame dat door Hilversum maar al te vaak wordt omarmd.

Yogasnuivers, migranten en jongeren

Nu hoorden we uit onverdachte VPRO-hoek de onthullende cijfers: in de Biblebelt-gemeenten Krimpen aan den IJssel en Veenendaal is achtereenvolgens 76 en 77 procent van de inwoners gevaccineerd. Zet daar eens een ‘seculiere’ stad als Rotterdam tegenover: 69 procent. “Het zijn net zo goed yogasnuivers, migranten en jongeren die zich niet willen laten prikken”, concludeerde Maalderink scherp. Door een wisseltruc met de microfoon van NOS-presentatrice Simone Weimans bevatte het item tevens een originele grap.

In straatinterviews is Maalderink op zijn best. Dan doet hij de titel van zijn programma werkelijk eer aan. Zondagavond heb ik geschaterd toen hij in een parodie op Gijs Rademaker allerlei absurde onderzoeken uit de hoge hoed toverde. Totdat een deelneemster het beu werd en riep: “Ik ga nu met een vriendin lunchen”. Waarop de presentator: “Ook dat hebben we onderzocht: 24 procent gaat met een vriendin lunchen, 30 procent brengt zijn fiets naar de reparateur, 28 procent gaat naar de Soldaat van Oranje, en 18 procent ziet wel.”

Kijk, dát is satire die past in de absurdistische traditie van de VPRO. Graag meer van dit, Roel Maalderink.

Een keer per week schrijft Willem Pekelder over televisie.