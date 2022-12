Pietje Bells ‘vlegelachtigheid’ gold een eeuw terug al als bedreiging voor de tere kinderziel

De leeftijdsclassificatie van de familiefilm Pietje Bell is na klachten over geweldsscènes aangepast naar ‘9 jaar en ouder’. Het is niet voor het eerst dat er ophef is over de kwajongen.

‘Deze prikkellectuur doet kinderen veel kwaad, ontwikkelt den zin voor groven affecten, en staat een gezonden ontwikkeling van den smaak in de weg’, schreef het huisorgaan van De School met den Bijbel bij het verschijnen van Chris van Abkoudes Pietje Bell in 1914. Van menig ander boek stak de jeugd nog wat op, daar werden ze een beter mens van. De avonturen van de kleine, Rotterdamse belhamel leerde hen echter alleen maar rottigheid.

Meer dan een eeuw later is de kwajongen opnieuw het middelpunt van ophef. De verfilming van Pietje Bell uit 2002, tijdens en buiten kerstvakanties al menigmaal uitgezonden op tv, zou door sommige kinderen vanwege ‘gewelddadige scènes’ als te eng worden ervaren. Reden voor Kijkwijzer om van het advies ‘geschikt voor alle leeftijden’ naar ‘twaalf jaar en ouder’ te gaan. Na klachten daarover verruimde Kijkwijzer het advies naar ‘9 jaar en ouder’.

In en vlak na 1914 kwam de kritiek op Pietje Bell niet alleen uit gelovige kringen. Theo Thijssen (schrijver van onder meer Kees de Jongen) moest ook niets hebben van het werk van Van Abkoude: “Een en al ploertigheid.” A.M. de Jong (auteur van onder meer Merijntje Gijzens jeugd noemde hem een van de kinderboekenschrijvers die “na hun eerste boek een ernstige waarschuwing en na hun tweede boek de strop zouden krijgen”.

‘Pedagogisch aanvechtbaar’

Het vooroorlogse standaardwerk over kinderliteratuur, Wormcruyt met suiker van D.L. Daalder, vermeldde dat de kritiek bij het verschijnen van Pietje Bell “grote bezwaren maakte tegen de vlegelachtigheid van de titelfiguur”. Daalder was het daarmee eens. In de Winkler Prins-encyclopedie stond dat de boeken van Van Abkoude over het schoffie “pedagogisch aanvechtbaar” waren.

Het maakte het succes niet minder groot. Van Abkoude werkte tot de verschijning van Pietje Bell als ietwat onconventionele onderwijzer, journalist en entertainer. De revenuen van het boek stelden hem in staat om in 1916 te emigreren naar de VS zonder zijn gezin en met een actrice die drie maanden zwanger van hem was. Hij zou nooit meer terugkeren naar Nederland, maar zijn geboorteland nog wel trakteren op nieuwe avonturen van Pietje Bell (die overigens minder goed verkochten) en een boek over een andere jonge Rotterdammer, Kruimeltje.

Ook dat boek groeide uit tot een jeugdklassieker. De kritiek op Van Abkoude hield ondertussen wel aan. “De Kinderverhalen zijn van het braaf-leerzame naar het natuurlijke en reële overgegaan. Soms wel eens op ’t kantje af en over de schreef”, constateerde het gereformeerde dagblad De Standaard in een verhandeling over jeugdliteratuur. Als voorbeelden werden in het stuk onder anderen Dik Trom en Pietje Bell genoemd.

Dik Trom had dan nog het voordeel dat hij aan het slot zijn eigen ondeugd nog wel wilde inzien. Bovendien nam hij ter meerdere eer en glorie van koningin en vaderland dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.

Gekuiste taal

De kritiek op Pietje Bell en Kruimeltje bleef niet zonder effect. Latere versies verschenen met ietwat gekuiste taal en zonder het ergste kattenkwaad.

Pas ver na de Tweede Wereldoorlog, toen jeugd en rebelsheid meer als gezonde twee-eenheid werden gezien, begonnen Van Abkoude en zijn creatie meer waardering te krijgen. De late lof kwam uit de hoek van literatoren. Bijvoorbeeld van Gerrit Komrij, die in 1975 het essay De ware ondeugd van Pietje Bell publiceerde. Ook wetenschappers prezen de pioniersrol van de kwajongen en zijn geestelijke vader. Het boek liet als een van de eersten de lezer kijken door de ogen van een jong kind en was niet vergeven van het moralisme.

Rotterdam onthulde in 1990 een eerste eerbetoon: een plaquette voor Chris en Pietje. Belangrijke delen van het boekdecor uit de kinderboeken waren precies een halve eeuw daarvoor al door Duitse bommen weggevaagd.