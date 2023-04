Picasso volgens Joke de Wolf: Waarom ‘Les Demoiselles d’Avignon’ insloeg als een bom

In de aanloop naar de vijftigste sterfdag van de Pablo Picasso neemt kunstcriticus Joke de Wolf elke dag een schilderij onder de loep. Vandaag: het ‘radicale’ Les Demoiselles d’Avignon.

Les Demoiselles d’Avignon, dat Pablo Picasso in 1907 schilderde, sloeg in als een bom. Hij introduceerde met dit schilderij een radicaal nieuwe manier van schilderen. Zo radicaal dat het vergeleken werd met een terreurdaad.

Want wat is er te zien, waar zijn we? Er is geen horizon op dit doek van meer dan twee bij twee meter. Hoekige roze vlakken buitelen over elkaar heen.

De vijf gezichten zijn de eerste herkenningspunten. Er zijn grote neuzen, steeds van opzij, smalle monden en, vooral, enorme ogen die elk een eigen leven lijken te leiden. Vier van de vijf gezichten staan min of meer op een rijtje naast elkaar. Rechts voor hangt een gezicht halverwege het beeld. En in het midden op de voorgrond ligt fruit: druiven, een peer, misschien een appel en een stuk meloen.

Tot zover de duidelijk herkenbare onderdelen. Picasso heeft de gezichten met een donkere kleur geschilderd, als een tegemoetkoming naar de kijker. Want verder is het beeld moeilijk te snappen.

Roze vlakken en een subtiel paar borsten

Aan de gezichten zitten lichamen vast, roze vlakken in verschillende tinten. Sommige lichaamsdelen, zoals die onder het gezicht rechtsboven, zijn niets meer dan een vierkant vlak waar een donkere kleur wat schaduw aan geeft.

Dat het vrouwen zijn, is meteen duidelijk uit de titel. Oorspronkelijk noemde Picasso zijn schilderij in 1906 het ‘bordeel van Avignon’, waarbij het niet ging om de zuid-Franse stad maar om een straat in Barcelona. De Carrer d’Avinyó lag in de rosse buurt waar Picasso als kind had gewoond. Later veranderde een criticus de titel, omdat het woord bordeel niet zonder problemen gebruikt kon worden.

Toch hebben deze demoiselles nauwelijks expliciet seksuele kenmerken. Los van de gezichten zijn subtiel een paar borsten te herkennen, maar tepels zijn er niet op te zien.

Meer dan achthonderd schetsen

De beelden die Picasso had gezien in het volkenkundig museum bij het Trocadéro in Parijs zouden hem hebben geïnspireerd tot deze schematische weergave van vrouwen, die tot dan toe in de kunstgeschiedenis altijd zo realistisch mogelijk geschilderd waren.

De beelden en de maskers in het museum hadden een magische uitwerking op de kunstenaar: hij herkende er een verdedigingsmechanisme in, zou hij later zeggen. “De maskers waren wapens, om de mensen te leren onafhankelijk te zijn”, onafhankelijk van de geesten die hen bedreigden.

De nog jonge kunstenaar maakte meer dan achthonderd schetsen, voordat hij tot dit resultaat kwam. Het werd een schilderij zonder schaduwen, zonder verwijzing naar een historische gebeurtenis, zonder mythologisch aanknopingspunt.

Geometrische vormen zouden de rest van de twintigste eeuw de vorm van de moderne beeldende kunst blijven bepalen. Dit werk zou later worden gezien als de explosie die daarvoor verantwoordelijk was.

Wat is er zo bijzonder aan de werken van Picasso? En hoe moet je ernaar kijken? In aanloop naar Picasso’s vijftigste sterfdag bespreekt kunstcriticus Joke de Wolf een aantal van zijn schilderijen.

Lees ook:

Picasso’s aanklacht tegen oorlog en terreur is ineens weer actueel. ‘Marioepol is het Guernica van de 21ste eeuw’

Pablo Picasso’s beroemde Guernica is dit jaar precies 85 jaar oud en staat op fotohoesjes en koffiemokken. De Russische inval in Oekraïne maakt het schilderij weer actueel en urgent, schrijft Rob Hartmans.