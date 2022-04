Picasso’s aanklacht tegen oorlog en terreur is ineens weer actueel. ‘Marioepol is het Guernica van de 21ste eeuw’

Pablo Picasso’s beroemde Guernica is dit jaar precies 85 jaar oud en staat op fotohoesjes en koffiemokken. De Russische inval in Oekraïne maakt het schilderij weer actueel en urgent, schrijft Rob Hartmans.

Guernica is 3,51 meter hoog en 7,82 meter breed. Het is het grootste doek dat Pablo ­Picasso heeft geschilderd en maakt alleen al door zijn omvang indruk op de toeschouwer. Ondanks de titel is het geen afbeelding van het bombardement op Gernika in 1937. De mensen en dieren op het schilderij bevinden zich in een ruimte, en het gevaar komt van buiten.

Wat Picasso heeft verbeeld, zijn de blinde angst en ­radeloze wanhoop, het gevoel ineens te kunnen worden weggevaagd door mechanisch geweld van machten waarover geen enkele controle mogelijk is. We zien gegil en oorverdovende geluiden, maar horen dat alles uiteraard niet. Het schilderij schreeuwt in stilte.

Picasso schilderde Guernica in minder dan zes weken tijd. Aanleiding was wél dat bombardement op het Baskische stadje Gernika door de Duitse en Italiaanse luchtmacht op 26 april 1937. Hitler en Mussolini steunden met wapens en manschappen de Spaanse nationalisten onder leiding van generaal Francisco Franco. Die waren in juli 1936 in opstand gekomen tegen de wettig gekozen regering van Spanje, dat vijf jaar daarvoor de monarchie had ingeruild voor een republikeins staatsbestel.

Vlammend protest tegen de verschrikkingen van de oorlog

Begin 1937 had Picasso van de republikeinse regering de opdracht aangenomen om een bijdrage te leveren aan het Spaanse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Parijs, die in mei zou worden geopend. Maanden zocht hij naar een geschikt thema en een overtuigende compositie, maar pas de zwart-witfoto’s van het bombardement – waarbij circa 2000 doden vielen en 85 procent van de bebouwing van Gernika werd verwoest – maakten een enorme creatieve energie in hem los.

Al heel snel stond de compositie in hoofdlijnen op ­papier en begon hij het doek van 27 vierkante meter te vullen. Het resultaat was een vlammend protest tegen de verschrikkingen van de oorlog, waarin mens en dier het slachtoffer worden van mechanisch geweld en totale destructie.

Guernica (of details ervan) staat nu op telefoonhoesjes, chique notitieboekjes, muismatten, koffiemokken, koelkastmagneetjes, T-shirts, tassen en brillenkokers. In de winkel van het Museo Reina Sofía in Madrid en op ­internet zijn ze volop te koop. Het museum is een van de belangrijkste toeristische attracties van de Spaanse hoofdstad en het schilderij is een must-see, wil je niet doorgaan voor cultuurbarbaar. Het schilderij is zoiets als de combinatie van Rembrandts Nachtwacht en het Anne Frank Huis. Bezoek het, en je kunt kunst en geschiedenis afvinken van je Madrileense to-dolijst.

Niet te versmaden lokkertje voor toeristen

Dat uitgerekend Guernica een toeristische trekpleister en een geinig plaatje op hebbedingetjes werd, lijkt op het eerste gezicht vreemd. Toch is het een vrij logisch eindpunt van een ontwikkeling waarin regelmatig, en vaak met succes, werd geprobeerd het schilderij te depolitiseren.

Nadat de Spaanse Burgeroorlog in 1939 eindigde met de overwinning van Franco vond het schilderij onderdak in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Daar werd het gevierd als meesterwerk van de beroemdste moderne kunstenaar, van wie men datzelfde jaar ook Les demoiselles d’Avignon had verworven. Met dat doek had Picasso in 1907 een ware artistieke revolutie ont­ketend: het kubisme. Hoewel Guernica, met de voor­bereidende schetsen en allerlei verwante werken, na de Tweede Wereldoorlog vaak op tournee ging (in 1956 was het te zien in het Stedelijk Museum van Amsterdam), zou het doek tot 1981 het MoMA als thuisbasis hebben.

Het New Yorkse museum had Guernica in bruikleen van Picasso en presenteerde het als een imponerend hoogtepunt in de ontwikkeling van de moderne kunst. Amerikaanse kunstenaars als Jackson Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Arshile Gorky, Barnett Newman en Mark Rothko bewonderden hier het schilderij en werden er sterk door beïnvloed. De politieke ­betekenis van Guernica werd overschaduwd door de ­artistieke en kunsthistorische betekenis ervan. Vanaf het einde van de jaren zestig deed zelfs het Franco-regime in zijn nadagen pogingen Guernica naar Spanje te halen. Het schilderij mocht dan ooit een fel protest tegen oorlog en fascisme zijn geweest, als lokkertje voor het opkomende massatoerisme was het niet te versmaden.

Actueel en indringend symbool

Plotseling, sinds 24 februari 2022, lijkt Guernica weer een heel actueel en urgent schilderij. Enkele weken na het begin van de Russische invasie vergeleek het Oe­kraïense ministerie van defensie op Facebook de kapotgeschoten havenstad Marioepol met het Baskische stadje dat in 1937 was weggevaagd: ‘Van Guernica naar Marioepol … Russische fascisten vernietigen op beestachtige wijze het Oekraïense Marioepol’. Het woedende bericht eindigde met: ‘Van Hitler naar Poetin. Van Neurenberg naar Den Haag. Oorlogsmisdaden kennen geen beperkende bepalingen. Marioepol is het Guernica van de 21ste eeuw.’

Uiteraard zijn er tussen het bombardement op Gernika, 85 jaar geleden, en de Russische inval in Oekraïne veel meer steden het slachtoffer geworden van bombardementen en zware beschietingen. Denk aan Rotterdam, Coventry, Dresden, Hanoi, Grozny, Bagdad en Aleppo, allemaal worden ze af en toe genoemd als men de huidige oorlog wil vergelijken met het verleden. Dat vooral verwezen wordt naar Guernica, heeft uiteraard ­alles te maken met het schilderij van Picasso.

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog zijn meer steden door de Luftwaffe gebombardeerd en, in weerwil van wat vaak beweerd wordt, was die Duitse oorlogsmisdaad zeker niet de eerste keer dat vliegtuigen werden ingezet tegen weerloze burgers. Het is de kracht van Picasso’s schilderij, die van Guernica een buitengewoon indringend en maar al te vaak actueel symbool heeft gemaakt.

Verschillende beeldelementen – zoals het paard en de stier – had Picasso in de voorgaande jaren vaker gebruikt, onder meer in een reeks werken waarvoor hij zich had laten inspireren door de corrida, het Spaanse stierengevecht. Ook de wijze waarop hij mensen schilderde, de vlakverdeling en lijnvoering lijken op een deel van zijn eerdere werk.

Kind en holbewoner

Maar Picasso ontleende niet alleen veel aan zijn eigen kunst. Getrouw aan zijn adagium dat een kunstenaar een ‘visuele kleptomaan’ diende te zijn, plunderde hij ook een groot deel van de Europese kunstgeschiedenis. Het doek heeft veel weg van een religieus triptiek, terwijl de invloeden van onder meer Rubens, Géricault, Delacroix en vooral Goya onmiskenbaar zijn.

Vrijwel onmiddellijk na voltooiing van Guernica is ­geprobeerd het werk te duiden. Symboliseerde het paard het onschuldige Spaanse volk, en de stier het meedogenloze fascisme? Picasso verzette zich altijd tegen dergelijke interpretaties en verklaarde dat het niet de taak van de beeldend kunstenaar was om symbolen te creëren, want in dat geval had hij beter kunnen schrijven dan schilderen. Tijdens het werken aan Guernica had hij gemerkt dat hij ook niet precies wist waarom hij bepaalde dingen schilderde: ‘Er zijn vormen die zich opdringen aan de schilder. Hij kiest ze niet uit. En soms komen ze voort uit een atavisme dat veel ouder is dan het dierlijk leven. Het is heel mysterieus en verdomd hinderlijk.’

Wat Picasso met Guernica heeft gedaan is heel fraai verwoord door de bevriende Catalaanse dichter Josep Palau i Fabre: ‘Hij peilde de menselijke ziel en stuitte op zowel het kind als de holbewoner in zichzelf. Hij vond de menselijke geschiedenis opnieuw uit en veranderde die in een legende.’

Karel van het Reve vond het een lelijk schilderij

Dat in 1937 niet iedereen het schilderij herkende als een meesterwerk was niet vreemd. Het was niet ‘mooi’ in de gebruikelijke zin van het woord, en menigeen vond het doek onbegrijpelijk. Veel mensen waren nog maar net gewend aan het impressionisme en Vincent van Gogh, zodat veel moderne kunst van na pakweg 1910 nog een brug te ver was. Een bezoekster van het Spaanse paviljoen zei tegen haar dochter: ‘Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar het geeft me een heel raar gevoel. Raar, het lijkt net alsof iemand me in stukken hakt.’

En de 16-jarige Karel van het Reve, die de Wereldtentoonstelling van Parijs bezocht, vond het een deprimerend en lelijk schilderij, al snapte hij dat dit ook wel aan het onderwerp lag. Nu was de latere criticus van het communisme in deze jaren nog een overtuigd stalinistje, zodat hij ook geacht werd de kunst van Picasso af te wijzen, omdat deze niet voldeed aan de richtlijnen van het socialistisch-realisme, de officiële esthetische doc­trine van de Sovjet-Unie.

Hoewel Picasso na de bevrijding van Frankrijk lid zou worden van de communistische partij – nog een reden waarom de Amerikanen zijn werk graag depolitiseerden – zouden Russische autoriteiten zijn werk afdoen als ‘morbide, misselijkmakende schilderijen’ en hem wegzetten als een ‘esthetische apologeet van het kapitalisme’. Guernica was in hun ogen niet alleen een lelijk schilderij, maar ook een negatief en defaitistisch werk.

De Spaanse Burgeroorlog versus de oorlog in Oekraïne

Het is niet ondenkbaar dat ook de Moskouse autoriteiten van nu niet blij zijn met de relatie die wordt gelegd tussen dit schilderij en de gruwelijke oorlog die zij in hun buurland hebben ontketend. Er zijn grote verschillen tussen de Spaanse Burgeroorlog en de oorlog in Oekraïne, niettemin zijn er ook overeenkomsten.

Om te beginnen zijn in het Westen de meeste mensen ervan overtuigd dat in deze oorlog het onderscheid tussen ‘goed’ en ‘fout’ glashelder is. Op enkele politieke dwaallichten en mentale collaborateurs na ziet iedereen Rusland als de agressor en Oekraïne als de verdediger van democratie en mensenrechten. Wat dat laatste ­betreft zijn er wellicht kanttekeningen te plaatsen, maar er zijn momenten waarop intellectuele scepsis ­beter even opgeschort kan worden.

Een andere overeenkomst is dat zich ook nu tal van buitenlandse vrijwilligers melden om te vechten in een oorlog die, in de woorden van de Amerikaanse president Biden, een strijd is ‘tussen democratie en autocratie, tussen licht en donker’.

Gevoel van machteloosheid

Een verschil is dat de westerse democratieën nu ­Oekraïne wel voorzien van wapens en materieel, terwijl deze zich tijdens de Spaanse Burgeroorlog angstvallig hielden aan een inderhaast gesloten non-interventie­akkoord, dat opzichtig werd geschonden door totalitaire staten als Duitsland, Italië en de Sovjet-Unie. Anders dan in het geval van de Spaanse Burgeroorlog – die per slot van rekening een intern conflict was – wordt Oekraïne niet helemaal aan zijn lot overgelaten.

Toch overheerst in het Westen wel het gevoel van machteloosheid. Uit angst voor de Derde Wereldoorlog zien we toe hoe een land wordt verwoest, meer dan 10 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen, duizenden mensen omkomen en de overigen voor hun leven getraumatiseerd worden door onophoudelijke beschietingen, angst, honger en oorlogsmisdaden.

In deze omstandigheden is een kunstwerk als Guernica weer actueel en urgent. Net zoals in de jaren zestig, toen kunstenaars in het MoMA protesteerden ­tegen het trots tonen van dit doek, terwijl sommige ­bestuurders van het museum veel geld verdienden aan de oorlog in Vietnam.

Het schilderij van Picasso is ontstaan als protest tegen oorlog en terreur en ondanks de kunsthistorische betekenis ervan geeft het uitdrukking aan allerlei ­primaire emoties. Machteloosheid, verontwaardiging, mededogen, woede en de diepgewortelde angst dat ook wij slachtoffer kunnen worden van ongekend geweld, van dood en verderf die zomaar ineens uit de lucht ­komen vallen.

Rob Hartmans (1959) is historicus, journalist en vertaler. Guernica. Symbool tegen terreur is zijn dertiende boek. Zijn boek verschijnt op 26 april.

Rob Hartmans

Guernica. Symbool tegen terreur

Omniboek; 208 blz. € 20

(Verschijnt op 26 april)

