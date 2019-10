Pianobroers Jussen leken de sterren aan te tikken

Hup, in een drafje de lange trap in het Concertgebouw af, op weg naar de vleugels. Een hartverwarmend applaus viel de broers Lucas (26) en Arthur (23) Jussen ten deel in de ZaterdagMatinee, en toen moest de muzikale marathon nog gelopen worden.

Je kunt het of je kunt het niet, een zaal veroveren. De Jussens hebben het in zich. Dat hun dat lukt met een beeldschone Bachbewerking van Kurtág als toegift is tot daaraan toe. Maar wanneer je met stevige kost als Messiaens ‘Visions de l’amen’ het publiek meekrijgt, heb je heel wat in huis.

Voor de ‘Visions’ hadden de mannen een lesje gehaald bij pianist en dirigent Reinbert de Leeuw, en dat betekende dat ze slechts één handdruk verwijderd waren van Messiaen. De Jussens speelden het stuk voor twee piano’s voor het eerst. Hoe pak je zo’n Messiaen aan? Anders dan geijkt repertoire, waarin je kunt versmelten als duo; hier neemt ieder een eigen rol voor zijn rekening.

Na een strak gearrangeerde buiging – niet alleen richting zaal, maar ook naar het podiumpubliek – namen de jongens plaats achter hun instrumenten. En vanaf dat moment begaven ze zich in hoger sferen. De sterren leken hier en daar te worden aangetikt.

Vier trefzekere handen vonden hun weg in de schurende twinkeling van licht en donker in dit typische Messiaenidioom. Met een krachtige benadrukking van de ritmische puls, de momenten van rust, en een welbewuste behandeling van de wisselende klankkleuren werd ieder deel een hoogtepunt op zich, en kende de gehele cyclus een voortdurende spanningsboog.

De broers hebben dit seizoen tien jaar Matinee achter zich. In 2009 speelden ze er voor het eerst. Hun palmares in de serie telt inmiddels een mooi rijtje composities, tot en met een opdrachtwerk van Joey Roukens in 2018. Over de smaakvolle outfits die ze telkens uitkiezen, kan een verhaal apart geschreven worden, maar dat terzijde.

Deze zaterdag stond ook Bartóks Sonate voor twee piano’s en slagwerk op de rol. En het werd swingen met Alexej Gerassimez en Simone Rubino, die zich eerder met de Jussens over dit stuk hebben gebogen. De musici maakten muziek op het scherp van de snede, ritmisch uiterst strikt, en: uit het hoofd, de hele complexe partituur.

In het openingswerk ‘VAN…’, geschreven door de Poolse Hanna Kulenty, dwongen de pianisten een diepe luisterconcentratie af. De minimal-achtige trance en het zwaarmoedige karakter kwamen raak over het voetlicht. Al met al een regelrechte happening, zo’n middag. En dat is nog zwak uitgedrukt.

Frederike Berntsen

Het concert terugluisteren kunt u via: www.nporadio4.nl.

