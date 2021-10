Peter tipt klassiek

Saint-Saëns

La princesse jaune

De gele prinses uit de titel van deze eenakter uit 1872 staat op een Japanse prent die in het atelier hangt van Kornélis, een Nederlandse pottenbakker. Hij heeft een fascinatie voor de afgebeelde Japanse, zeer tegen de zin van zijn nicht Léna, die verliefd op hem is. Bru Zane heeft dit leuke operaatje in het Saint-Saënsjaar laten opnemen met Judith van Wanroij als Léna en Mathias Vidal als Kornélis. Leo Hussain leidt het Orchestre du Capitole de Toulouse.

Igor Levit

On DSCH

In een heel bijzonder project koppelt meesterpianist Igor Levit de 24 Preludes & Fugues (1951) van Sjostakovitsj aan Passacaglia on DSCH (1962) van de Schotse componist Ronald Stevenson. Een bijna anderhalf uur durende werk met variaties op de initialen van Sjostakovitsj: DSCH, naar noten vertaald D-Es-C-B. Van Sjostakovitsj’ eerbetoon aan Bach via Stevenson dus weer terug naar Sjostakovitsj. Een pianomarathon die Levit met overmacht uitloopt.

Florence Price

Symphonies 1 & 3

Yannick Nézet-Séguin opende onlangs het seizoen van The Met in New York met een opera van de zwarte componist Terence Blanchard. Bij zijn orkest in Philadelphia opende de dirigent de partituren van een andere zwarte componist: Florence Price. Dat zijn statements in deze Black Achievement Month. Het is de bedoeling om de vier symfonieën van Price later in een boxje uit te brengen. Symfonieën 1 en 3 zijn nu al bij de streamingdiensten te beluisteren.

Louise Farrenc

Symphonies 1 & 3

Nog twee symfonieën van een vrouwelijke componist. Manoj Kamps leidde onlangs Phion in Louise Farrencs Derde symfonie, en op deze opname wordt datzelfde werk gekoppeld aan haar Eerste symfonie. Farrenc leefde een eeuw eerder dan Price, en moest nog veel meer opboksen tegen de vooroordelen. Goede muziek, hier energiek gespeeld door het authentieke Insula Orchestra onder leiding van Laurence Equilbey.