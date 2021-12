Peter R. de Vries kon het allemaal: volksheld én vader zijn

In Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries (RTL) zagen 815 duizend kijkers maandag hoe zijn twee kinderen Kelly en Royce leven met een groot verlies, én met grote schoenen om te vullen. In de documentaire blikt Ewout Genemans terug op de aanslag op misdaadverslaggever afgelopen 6 juli en zijn dood negen dagen later. Hij begint met gesprekken met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en justitieminister Ferd Grapperhaus, om de context te schetsen. De ambtsdragers schoten meteen in opperste staat van paraatheid, want wie zegt dat het bij die ene aanslag zou blijven.

Wel knullig dat Halsema op haar fietsje naar het politiehoofdbureau ging en moest omfietsen bij een straatafzetting. Genemans vroeg niet door. De politie kon binnen een uur twee verdachten aanhouden, waarop Halsema weer trots was. Dan weet je: deze film is niet kritisch maar op emotie gericht. Tranen van Grapperhaus. Ontzetting bij de RTL Boulevard-collega’s Luuk Ikink en Marieke Elsinga. Kippenvel op de rug van RTL’s programmadirecteur Peter van der Vorst in de leeggeruimde studio aan het Leidseplein in Amsterdam, die hem een held noemde. Dat moet er allemaal in. Maar echt indruk maakten de gesprekken met Kelly en Royce.

Handgeschreven brieven

Daar géén tranen. Wat ontroerde waren de details die invulling gaven aan hun gemis, en die postuum het beeld van Peter R. de Vries verder inkleurden. Hij was geen workaholic met zijn onopgeloste moordzaken en thuis de afwezige vader. Zo vasthoudend als hij contact hield met de ouders van Nicky Verstappen en anderen, zo aandachtig onderhield hij een eigen relatie met ieder van zijn kinderen. Hij stuurde hen handgeschreven brieven, over hoeveel hij van hen hield en hoe trots hij op hen was, om te herlezen, bewaren, koesteren. Want hij kende het gevaar als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. “Als je naam op een kogel staat, komt-ie aan”, had hij Kelly gezegd. Mét beveiliging was het misschien een halfjaar later gebeurd, denkt ze kalm.

Per kind had hij een liedje dat die unieke band onderstreepte. Voor Kelly Downtown van Petula Clark, bij Royce Guaranteed uit de film Into the wild. ‘On bended knee is no way to be free’, zong Eddie Vedder. Royce tatoeëerde het op zijn been als variant van zijn opa’s grafspreuk ‘Liever staande sterven dan op je knieën leven.’ Jaren later reisde Royce naar Kelly, die tien jaar in Ghana woonde. In zijn bagage een envelop van hun vader met twee foto’s. Van elke kuit een, met tatoeages uit die liedjes en hun naam eronder.

We kenden de compromisloosheid in zijn werk, maar dat hij net zo vol overgave was bij zijn kinderen, is ook een groot voorbeeld. Vandaar dat Halsema een intens liefhebbende familie ontmoette in die negen dagen dat De Vries nog leefde. Kelly: “Nu konden we nog privé bij zijn bed zitten, liedjes voor hem spelen, hem knuffelen, aan hem ruiken, de kinderen bij hem laten”.

Eigenzinnig als hun vader

De dood was zijn prijs voor een rechte rug. Wat betekent dat familiemotto nu voor hen? Advocaat Royce weet dat hij niet meer kan thuiskomen met “Het valt wel mee, komt goed”. Kelly zou hem willen zeggen dat-ie niet zo eigenzinnig moet zijn als hun vader, vertelt ze Ewout Genemans. “Hij heeft een vrouw en kinderen, daar moet hij voor kiezen. Wij zijn mijn vader niet, en dat moeten we zeker niet worden.” Even later: “Maar een stukje van Peter hebben in jezelf is zo slecht nog niet.”

