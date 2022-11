Peter Pannekoek zoekt de uiterste grenzen op van wat het publiek aankan

Peter Pannekoek is 36 jaar, vrijgezel en heeft geen kinderwens. Dat zorgt voor afstand tussen hem en zijn vrienden, die inmiddels allemaal een gezin hebben. “Zij gaan naar een plek waar ik niet heen wil, maar ik wil wel bij hen zijn.”

In dat zinnetje schuilt een zekere tragiek, maar in zijn nieuwe voorstelling DNA is Peter Pannekoek, die vorig jaar hoge ogen gooide met zijn eerste oudejaarsconference, eerder strijdbaar dan melancholisch. Hoewel de vraag wat je als kinderloze alleenstaande eigenlijk nalaat op de achtergrond steeds aanwezig is, pleit de cabaretier vooral vurig tegen de vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich voortplanten.

Zoals we van Pannekoek gewend zijn, schuwt hij daarbij harde taal en grove grappen niet. Een kind willen, getuigt in zijn optiek vooral van een gebrek aan zelfkennis. Geboortekaartjes zijn onzinnig (“Stuur me gewoon een appje”) en hoezo staat daarop altijd het gewicht van de baby in grammen vermeld, alsof het een stuk vlees is? “Ik ben toch geen kannibaal.”

Ik lach, maar eigenlijk kan het niet

Met dit soort opmerkingen scoort de succesvolle cabaretier geregeld een oh-lach, de reactie die zegt: ik lach, maar eigenlijk kan het niet. Dat Pannekoek die respons zo vaak weet op te roepen, laat zien dat er in DNA iets op het spel staat. Pannekoeks harde humor is niet veilig en voorspelbaar, zoals bij sommige van zijn collega’s nog weleens het geval is, maar zoekt de uiterste grenzen op van wat het publiek aankan.

Die strategie past bij de tweede rode draad in deze voorstelling, die van het theater als “een veilige plek om onveilige dingen te zeggen”. Het podium is voor Pannekoek de ruimte van de verbeelding, en verbeelding stimuleert empathie: “Pas als iemand iets verbeeldt, kunnen we ons erin inleven.” Zowel gewaagd als krachtig is de manier waarop hij dat zelf probeert te doen in een conference over pedofilie.

Wanneer Pannekoek het heeft over de ongelijkheid tussen man en vrouw, spreekt hij minder tot de verbeelding. Zoals ook in eerdere shows hinkt hij bij dit thema erg op twee gedachten: enerzijds het onrecht erkennen dat vrouwen ervaren, anderzijds benadrukken dat ook mannen het soms zwaar hebben. Het klinkt als een wat grijsgedraaide plaat.

Voor de souplesse waarmee Pannekoek het publiek anderhalf uur aan zijn lippen laat hangen intussen niets dan lof. Als je hem zo gepassioneerd en met volle aandacht aan het werk ziet, prijs je jezelf gelukkig dat hij geen kinderwens of relatie heeft.

Tour t/m april 2024, info: peterpannekoek.nl