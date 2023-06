Peter Pannekoek trompettert over theater – en je koopt meteen kaartjes

Een cowboy loopt een loods in, gitaar bungelend op zijn rug. De camera zoomt uit. Rechts in beeld verschijnt een getrokken pistool. Mensen wachten gespannen op een eerste beweging. Dan klinkt de gitaar, een Quentin Tarantino-achtig deuntje, en barst het gevecht los. Beter gezegd: een strakke vechtchoreografie van dansgroep ISH.

Wat leuk is dit. Cabaretier Peter Pannekoek heeft een eigen kunstprogramma gekregen: Waarom gaan we niet vaker? (Avrotros). Het blijkt een welkome afleiding van het hedendaagse geklaag, gepolariseer en wantrouwen. De Schoonheid, intensiteit, de kracht van verhalen, je kunt je eraan laven. Met Pannekoek op tv is het even wennen omdat hij zo druk gesticulerend praat. Maar je vergeeft het hem meteen. Zijn enthousiasme spat van het scherm. Zijn oprechtheid ook.

Dat werkt

Niet alleen gaat hij elke week naar het theater, hij staat zelf ook op de planken en weet wat het is als de hele avond alleen op hem leunt. Hij heeft ontzag voor de live kunstvorm die mensen maken. Als hij kortom de titel van zijn ‘wekelijkse cultuurshot’ noemt, lijkt die uit zijn tenen te komen. Waarom zouden we na die coronajaren niet wat vaker ‘een podium pakken’?

In de eerste aflevering woensdag liet het programma meteen zien hoe het de vonk wil ontsteken. In plaats van een afstandelijke toneelregistratie zien we een vechtscène uit de voorstelling Knock-Out van Jakop Ahlbom en ISH die de dansers speciaal elders opvoeren, dit keer in een coole tafeltennisclub in Utrecht. Het camerawerk is fluïde en professioneel, met mee draaiende bewegingen en slow motion, gecombineerd met tekenfilmachtige geluidseffecten. Zo komt theater heel dichtbij.

In een theaterzaal houdt hij vervolgens een gesprekje met acteur Hans Kesting over het werk op dat podium. Ze kijken ieder recht in de camera, waarmee het zich in speelse vorm onderscheidt van het standaard Cornald Maas-gesprek, al vraagt ’s lands theaterjournalist veel steviger door. Maar het gaat Pannekoek om de snelle verwondering, de hapjes die naar meer smaken. Dat werkt.

Peter Pannenkoek en Hans Kesting.

Het zaadje is geplant

Hij vindt dat iedereen de tweevoudig Louis d’Or-winnaar Kesting minstens één keer live moet zien spelen, zo intens. Voor welke rol kostte de acteur het meest? Kesting vertelt over de diepte van zijn huidige monoloog Wie heeft mijn vader vermoord (ITA). Een zware verantwoordelijkheid, zegt hij. En een wiebelaar op de eerste rij haalde hem eens echt uit zijn concentratie. Als voorbereiding dreunt hij elke dag bij het hond uitlaten drie kwartier de hele tekst achter elkaar op. Wat een werk op scherp.

Tussendoor spelen de jonge Laura Bakker en Isabelle Kafando van absurdistisch cabaretduo n00b ook een scène na, in een schoolklas en bos. Dit is niet de gemakkelijke weg, voor tv over theater.

De slotrubriek De viskraam (in de krant wordt morgen de vis verpakt) belicht hoe artiesten omgaan met een vernietigende recensie of rapport. Jeroen Woe, die met Even tot hier de Ere Zilveren Nipkowschijf won, werd op zijn achttiende ‘mensonterend’ de grond in geschreven door een juryvoorzitter. Hij genas van de gedachte dat hij ‘er al was’, en ging naar de Kleinkunstacademie waar hij zielsverwant Niels van der Laan ontmoette.

Dit gesprek mag meer diepgang krijgen, maar dat kan nog groeien. Het zaadje is wel geplant, ik ga op zoek naar toneelkaartjes.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.