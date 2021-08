Peter Pannekoek oefent voor zijn oudejaarsconference: ‘Mag ik met je op de foto, of doe je aan corona?’

Kies je voor je gevoel of je verstand? Dat was de kwestie zaterdagavond in het Amsterdamse Vondelpark Openluchttheater. In coronatijd lijkt voelen het denken te hebben overgenomen, constateerde Peter Pannekoek, die er zijn grappen voor zijn oudejaarsconference ging uittesten. “Het is nu niet meer: ik denk dus ik ben, maar ik voel dus ik ben. En tot overmaat van ramp zijn de virologen influencers geworden, en de influencers viroloog. Zo’n Gommers werd razend populair op Instagram, waar hij eerder nooit van gehoord had, waardoor influencers dachten: dan word ík wel viroloog.”

Lachen voor drie

Pannekoek (35), die op 31 december in de voetsporen van Freek en Youp op NPO1 het oude jaar gaat afsluiten, was ‘onwijs blij’ dat hij publiek had. “Maar jullie zijn zelf waarschijnlijk minder blij dat jullie er zijn.” En inderdaad, Buienradar bleek onverbiddelijk, daar kwam die aangekondigde wolkbreuk met bliksemflitsen tijdens een groot deel van zijn eerste van twee voorstellingen. Iedereen regende wel ergens nat, er werden doorzichtige paraplu’s uitgedeeld, maar de stemming bleef goed.

Peter Pannekoek zaterdagavond tudens zijn eerste van twee optredens in het Vondelpark Openluchttheater. Beeld Ally Smid

De slechts toegestane driehonderd mensen op natte stoeltjes moesten van Pannekoek lachen voor drie, ‘dan wordt het vast een warme avond’. Hij ontpopte zich duidelijk meer als comedian dan cabaretier, want de grapdichtheid was hoog. Maar hoe kun je voluit lachen als de regen door je schoenen heen sijpelt? Zijn Marion Koopmans-mop moest hij dan ook uitleggen – ‘Ja, zij is familie’. “Pannenkoekmix, Koopmans, ja, hebben jullie hem?”

Harde grappen schuwde hij niet. We hebben in de coronatijd geapplaudisseerd voor de verkeerde mensen, vond Pannekoek. “De zorg? Helden? Ik kan het niet meer aanhoren. Wees blij dat je werk hebt, denk ik dan. Weet je wat voor mij de druppel was? Dat tv-programma Frontlinie. En ik dan? Ik moest elke dag gamen, Wargame. Eindeloos. Wie zat er aan de frontlinie? Ik.”

Klappen voor de maaltijdbezorgers

Wie waren dan zijn helden tijdens de lockdowns? “Niet de mensen van de zorg, maar van de bezorging: de mensen van Thuisbezorgd en Ubereats en Deliveroo, ik klap nog steeds voor ze als ze eten komen brengen, ook omdat klappen goedkoper is dan een fooi.”

Pannekoek deelde overtuigend zijn oprechte verbazing met het publiek over de Nederlandse coronamaatregelen en hoe mensen om hem heen erop reageerden. “Je moet als je ergens komt steeds je contactgegevens achterlaten, ‘behalve als je dat niet wilt’. Hoe dan? Helemaal gek wordt hij van mensen die corona zien alsof het een keus is: “Mag ik dicht bij je staan, of doe je aan corona?” Vroeg een jongen hem laatst die even met hem op de foto wilde.

Zelfspot is hem niet vreemd, zijn achternaam en zijn geringe lengte zijn in zijn optredens altijd voer voor hilariteit. Met een mondkapje op moest hij bij de kassa weer z’n ID laten zien, ‘omdat ik blijkbaar het voorhoofd heb van een 14-jarige’. Lil Kleine kreeg er flink van langs: “Hij hoort bij mijn groep, en heeft het verpest, want hij sloeg z’n vriendin. Wij, in onze groep, zijn zo klein, wij slaan je in elk geval niet, dat weet je als potentiële vriendin. Aan de andere kant wij hebben ook recht om te slaan, en wij weten niet of we winnen.”

Als het over slavernij gaat, weet Pannekoek wel te vertellen wat dan moderne slavernij is: ons koningshuis, ‘ze krijgen pleuris veel geld, maar ze zitten in een gevangenis’. “Ik heb het ook over ‘tot koning gemaakte’. Neem nou die Suzuki in Apeldoorn, dat was geen aanslag maar duidelijk een vrijheidspoging. Ik ga hierdoor vast geen lintje krijgen, maar weet: ik sta aan hun kant.”

Nog een kleine vijf maanden heeft Pannekoek om hier een echt verhaal van te smeden. Dat gaat hem lukken.

Lees ook:

25 jaar ‘Dit was het nieuws’: Valt er nog wat te lachen? Ja!

Het satirische tv-programma Dit Was Het Nieuws bestaat 25 jaar. Hoe komen de makers aan grappen in deze prikkelloze tijd?