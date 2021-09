Persian Lessons is de grote winnaar van Film by the Sea-prijzen

Persian Lessons won de Film en Literatuur Award, de belangrijkste prijs van het festival. De film gaat over de Antwerpse Joodse Gilles die in 1942 door de Duitsers wordt opgepakt en naar een concentratiekamp in Duitsland wordt gestuurd. Hij ontsnapt door zich voor te doen als Iraniër. De film is geregisseerd door Vadim Perelman.

Andere winnaars van het festival zijn de films Petite Maman, Kim Ji-young, Born 1982 en Sun Children. Die laatste werd gekozen door de jongerenjury, wat een belangrijk onderdeel van het festival is. Door het betrekken van jongeren bij het selecteren van de winnaars wil de organisatie hen enthousiaster maken over film.

Sinds 1999 bestaat het festival Film by the Sea. Eerst begon het als kleinschalig Zeeuws evenement, maar inmiddels is het het vierde filmfestival van Nederland. Films uit alle genres en landen kunnen meedingen in de prijzen.