Paul Verhoeven staat te popelen voor de rode lopers van Cannes – en hij niet alleen. Naar deze films kijken we uit

Een levensgroot affiche van Spike Lee tussen de palmbomen in Cannes prijkt op de gevel van het festivalpaleis. De New Yorkse regisseur heeft er de komende twaalf dagen een flinke kluif aan: hij is juryvoorzitter van het ‘Festival de Cannes’, het grootste filmfestival ter wereld. En niet onbelangrijk: hij is de eerste zwarte juryvoorzitter in de 74-jarige geschiedenis van het festival.

Eindelijk gaan de filmzalen in de Franse stad vanavond weer open. In 2020 werd het festival afgelast. Nu wordt het drukker dan ooit, want door de pandemie hebben de films zich behoorlijk opgestapeld. Om alle premières kwijt te kunnen, voegde artistiek directeur Thierry Frémaux enkele nieuwe programmaonderdelen toe, evenals een nieuwe filmzaal. Ook dingt er een recordaantal van 24 films mee naar de hoofdprijs, de Gouden Palm, waaronder Benedetta van de 82-jarige Paul Verhoeven.

Wereldtop

Vijf jaar nadat Alex van Warmerdam met Borgman de Nederlandse eer in Cannes verdedigde, is het de beurt aan Verhoeven die in Frankrijk tot de wereldtop wordt gerekend. Eerder maakte hij met Isabelle Huppert de Franse thriller Elle. En een kleine dertig jaar geleden opende hij het festival met de Amerikaanse, erotische thriller Basic Instinct. Geen enkele andere Nederlandse regisseur speelde het klaar om tot drie keer toe een nieuwe film te presenteren in Cannes.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Benedetta al in 2019 werd vertoond, maar omdat Verhoeven een heupoperatie moest ondergaan, werd de montage uitgesteld. In 2020 volgde de corona-uitbraak. Drie keer is scheepsrecht dus voor Benedetta, waarmee Verhoeven in het leven duikt van Benedetta Carlini, een lesbische non uit de Italiaanse Renaissance.

Filmfestival Cannes - Het officiële festivalaffiche met Spike Lee tussen de palmen. Beeld Bob Peterson

De langverwachte première is 9 juli in het Grand Théâtre Lumière, goed voor 1800 bezoekers die een vaccinatiebewijs kunnen overleggen dan wel een recente Covid-19-test. Verhoeven zal in de hete julizon aantreden met zijn hoofdrolspeelsters: de Belgische Virginie Efira als Benedetta en Charlotte Rampling als de kloosteroverste.

Veel concurrentie

Concurrentie is er genoeg. Een veelbelovend drama is The Story of My Wife van de Hongaarse regisseuse Ildiko Enyedi. Daarin speelt de Nederlandse acteur Gijs Naber een hoofdrol als Jakob Storr, een kapitein die in een café een eigenaardige weddenschap afsluit. Hij beweert te zullen trouwen met de eerste vrouw die dat café binnenloopt.

Ook The French Dispatch van Wes Anderson is een kanshebber. Dit komische drama speelt zich af op de Franse redactie van een Amerikaans tijdschrift gemodelleerd naar The New Yorker. Bill Murray is de hoofdredacteur., andere rollen zijn voor Tilda Swinton en Timothée Chalamet,

En natuurlijk is er ook een flinke Franse delegatie met nieuwe films. Er wordt vooral uitgekeken naar Bergman Island, de nieuwe film van de Franse regisseuse Mia Hansen-Love. Ze volgt een koppel dat naar het eiland reist waar de Zweedse regisseur Ingmar Bergman woonde, en waar zijn geest – wie weet – nog rondwaart.

Uitdagende musical

De openingsfilm vanavond is Annette, de eerste Engelstalige film van de Franse cultregisseur Leos Carax. Hoewel, Engelstalig: er zijn nauwelijks dialogen. Annette is een musical en dat moet een geweldige uitdaging zijn geweest voor hoofdrolspelers Adam Driver en Marion Cotillard die niet bekend staan om hun zangkunsten. De trailer van de film is alvast niet te versmaden. Daarin wordt op de klanken van het Californische popduo Sparks gevraagd om eindelijk te mogen beginnen. ‘May we start?’, klinkt het in koor.

Ja, graag. We staan te popelen. We hebben lang genoeg gewacht. Paul Verhoeven misschien nog wel het langst.

Lees ook:

Jodie Foster is terug: ‘Alle films waaraan ik heb gewerkt gaan over de vraag: hoe doe je het goede?’

Het was even stil rond Jodie Foster. Maar nu is de Amerikaanse actrice terug als advocate in The Mauritanian, een aangrijpend drama over 9/11 en het mensonterende gevangenisregime van Guantánamo Bay. ‘Alle films waaraan ik heb gewerkt gaan over de vraag: hoe doe je het goede?’