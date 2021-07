Paul Verhoeven is klaar met hedendaagse preutsheid, getuige zijn nieuwe film Benedetta

Benedetta, de nieuwe film van Paul Verhoeven die vrijdagavond in wereldpremière ging op het 74ste Filmfestival van Cannes, heeft een hoog oelala-gehalte. Dat was ook wel een beetje te verwachten, van de 82-jarige filmmaker die eerderTurks Fruit en Spetters en Hollywoodfilms als Basic Instinct en Showgirls afleverde. En zoals ook te verwachten viel van een film over twee hitsige nonnen in de Italiaanse 17de eeuw.

Verhoeven rekent in zijn nieuwste af met de preutsheid die heerst in hedendaagse films: zeker in het MeToo-tijdperk is de verbeelding van seksualiteit in films almaar braver geworden. De Italiaanse non en latere kloosteroverste Benedetta Carlini, hoofdpersoon van het boek Onkuise Handelingen van Judith C. Brown, waar Verhoeven zijn film op baseerde, beleeft een geheime, seksueel expliciete romance met kloosterzuster Bartolomea. De twee vrouwen betasten elkaar en bedrijven de liefde, waarbij onder meer een houten beeldje van de Heilige Maagd als dildo wordt gebruikt.

Natuurlijk is het een provocatie. Het gaat om de strijd tussen het geestelijke en het aardse leven. Verhoeven is daarbij vooral geïnteresseerd in Benedetta’s geloof dat in het drama in twijfel wordt getrokken. Is ze echt zo vroom? Heeft ze echt visioenen? Of speelt ze het? Heeft ze de stigmata zelf in haar lichaam gekerfd?

Het is een film waarover zeker veel gediscussieerd gaat worden, maar of het ook een serieuze kandidaat is voor de Gouden Palm, de hoofdprijs van het festival, valt te betwijfelen. Zo is de vorm van het drama juist vrij ouderwets. Het is een kostuumdrama dat duidelijk opgehangen is aan de talrijke dialogen; waar het scenario niet zelden doorheen schemert.

Daarbij is de voertaal Frans, dat terwijl Benedetta een Italiaanse non was in de Italiaanse Renaissance. Voor een film die zich baseert op ware gebeurtenissen (het verhaal van Benedetta is een van de vroegste documentaties - zo niet de vroegste - over een lesbische verhouding in de westerse geschiedenis) is dat jammer.