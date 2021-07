Paul Verhoeven in Cannes: ‘Als mensen seks hebben, trekken ze hun kleren uit!’

Wat precies de gedachte was achter de scène met de twee nonnen die de liefde bedrijven met een beeldje van de Heilige Maagd in de vorm van een dildo, wilde de journalist van The New York Times weten. Paul Verhoeven, die zaterdag als enige Nederlandse filmmaker in Cannes aanschoof voor een persconferentie ter gelegenheid van de première van zijn lesbische nonnenfilm Benedetta, reageerde geagiteerd. De regisseur kaatste de vraag terug: “Wat denk je er zelf van?”

Amerikanen en seks, Verhoeven kent de riedel inmiddels wel. Hij had er al mee te maken toen hij dertig jaar geleden in Hollywood films maakte. Nog voordat het Franstalige Benedetta – een coproductie van Frankrijk en Nederland – vrijdagavond in Cannes het licht zag, verscheen er een stukje in het Amerikaanse showbizz-blad Variety waarin het opnieuw ging over de befaamde ‘pussy flash’ van Sharon Stone in de erotische thriller Basic Instinct.

In Benedetta – gebaseerd op het non-fictieboek Immodest Acts, The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (1986) van de Amerikaanse historica Judith C. Brown, waaruit Verhoeven tijdens de ontmoeting met de internationale pers op zeker moment ook voorlas – vertelt de 82-jarige regisseur het waargebeurde verhaal van Benedetta Carlini. De non, die op haar negende al toetrad tot het klooster van de Toscaanse stad Pescia, stond niet alleen bekend als extatische mystica die visioenen had van Christus, ‘de bruid van Jezus’ had ook een seksuele relatie met de jongere non Bartolomea.

Rechtszaak vanwege lesbische relatie

Dat we zoveel van Benedetta weten, komt door een goed gedocumenteerde rechtszaak die begin zeventiende eeuw tegen haar werd aangespannen, vanwege die lesbische relatie. “Lesbische verhoudingen waren indertijd verboden”, aldus Verhoeven, “en wat mij interesseert, is hoe mensen dachten, hoe er toen en nu tegen een lesbische liefde wordt aangekeken.”

Een belangrijke drijfveer bij het maken van het in Cannes verdeeld ontvangen historiestuk (een meesterwerk volgens de BBC-verslaggever, een bizar nunsploitation drama volgens The Guardian) was volgens Verhoeven dat het om gebeurtenissen gaat die echt hebben plaatsgevonden. Een andere journalist in de zaal die de beschuldigingen van blasfemie op internet aanhaalde, kreeg ook meteen een wedervraag: “Hoe kun je iets blasfemisch noemen wat werkelijk is gebeurd?”, aldus Verhoeven. “Dat is stom.”

Seks, geweld, religie, geld, macht, leugens en de politieke machinaties van de kerk, het zit allemaal in de film. En het wordt door Verhoeven – die jarenlang lid was van het Amerikaanse Jesus Seminar van Bijbelgeleerden en ook een boek schreef over Jezus – smeuïg uitgeserveerd, zoals we dat van hem gewend zijn. Inclusief een cynische kloosteroverste (Charlotte Rampling) die de lachers op haar hand heeft, en een naar satire neigende tepel-fetish.

Maar hoewel er allerlei thematische lagen in de film zitten, zijn het vooral de naakte vrouwenlichamen en de seks die de festivalgangers het hele weekend in Cannes bezighielden. Waarbij ook de mannelijke blik op vrouwen (de ‘male gaze’) werd bekritiseerd als niet meer van deze tijd, terwijl Benedetta en Bartolomea in de documenten zelf uitgebreid verslag doen van hun erotische ontmoetingen, het boek werd geschreven door een vrouw, de ‘cameraman’ een vrouw is en de twee actrices (Virginie Efira en Daphné Patakia) tijdens de persconferentie lieten blijken op de set de tijd van hun leven te hebben gehad.

‘Die preutsheid ten aanzien van seks heeft niks te maken met de realiteit’

En toen was Verhoeven het plots beu: “Als mensen seks hebben, trekken ze hun kleren uit! Die preutsheid ten aanzien van seks is verkeerd, het heeft niks te maken met de realiteit.”

En ja, als je erover nadenkt, vreemd is het wel dat niemand het over het geweld heeft, want van de liefdesscène met de Heilige Maagd-dildo bestaat in de film een tegenbeeld: een vaginale foltering die op bevel van de pauselijke afgezant wordt uitgevoerd, om zo een bekentenis af te dwingen. Niet dat je het ziet, het is pure suggestie.

Ondertussen waart de pest rond, verdwijnen er lijken in een massagraf en wordt er in optocht geflagelleerd. Maar het enige waar iedereen zich druk om maakt, is seks tussen twee vrouwen. Blote borsten en billen.

Benedetta verschijnt in het najaar in de Nederlandse bioscoop.

Lees ook:

Paul Verhoeven staat te popelen voor de rode lopers van Cannes – en hij niet alleen. Naar deze films kijken we uit

De 82-jarige regisseur Paul Verhoeven maakt een serieuze kans op de hoofdprijs van het (uitgestelde) filmfestival van Cannes (6 tot en met 17 juli). Met zijn langverwachte film Benedetta, over een lesbische non.